Удаленную грудь можно снова вырастить

Надежду на восстановление утерянной в результате операции по мастэктомии груди дает пострадавшим от рака женщинам революционная методика хирургов. В течение 3-6 месяцев в Австралии и Великобритании начнутся ее испытания на людях, однако тесты на животных уже показали, что срок "выращивания" новой грудной железы составит считанные месяцы.

Предложенная исследовательской группой из Мельбурнского Института Микрохирургии новейшая техника "Неопек" предполагает использование небольшого количества жировых клеток, забираемых у пациентки. Под кожу при этом вживляется биологически совместимый каркас, который должен задать окончательный размер восстановленной груди. Полученный же клеточный материал обрабатывается в лаборатории - в нем повышается концентрация стволовых клеток, а затем около 5 млн. полученного состава вводится в пространство, образовавшееся под временно имплантированной конструкцией. Полость, кроме того, подсоединяется к кровеносным сосудам в районе подмышки.

Активированная штаммовыми клетками и подпитываемая притоком крови жировая ткань начинает расти и вскоре полностью заполняет свободное пространство под каркасом.

Предназначена новая методика прежде всего для помощи женщинам, лишившимся грудных желез из-за рака. На первом этапе операции будут проводиться, скорее всего, только тем из них, кто излечился от заболевания, причем не менее двух лет назад. В противном случае, есть риск повторного роста раковых клеток, который является основным в новом подходе, указывают британские специалисты. Пока восстановить возможно лишь форму, но в будущем ученые рассчитывают выращивать также функциональные ткани женской груди и молочные железы.

После удаления временного каркаса грудь пациентки на ощупь будет становиться почти неотличимой от натуральной, отмечают медики. Новая технология, считают они, со временем способна вытеснить силиконовые имплантанты.

ami-tass.ru