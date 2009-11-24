Грязь детям полезна

Американские специалисты уверяют, что игры в грязи оказывают положительный эффект на кожу ребенка.

Слишком чистая кожа, по мнению ученых, меньше способна к регенерации. Они выяснили, что бактерии, живущие на эпителии, помогают предотвратить воспаления при травмах.

Такие бактерии снижают гиперактивный иммунный ответ на порезы и царапины, из-за которых кожа опухает.

Эксперты утверждают, что это открытие объясняет так называемую "гигиеническую гипотезу", согласно которой дети, чья кожа подвергается воздействию бактерий, менее склонны к аллергическим заболеваниям в будущем.

"Хорошая" бактерия

Исследователи калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что воспалительные процессы могут блокировать стафилококки.

Изучая человеческие и мышиные клетки, ученые обнаружили, что данный вид бактерий создают молекулы липотейхоевой кислоты, которая действует на кератиноциты - основные клетки эпителия.

Липотейхоевая кислота контролирует поведение кератиноцитов и предотвращает чрезмерный иммунный ответ.

Многие полагают, что увеличение числа больных аллергией в развитых странах вызвано частыми гигиеническим процедурам.

В Британии число людей, страдающих от аллергии, за 10 последних лет утроилось. По данным Организации помощи больным аллергией Великобритании, каждый третий житель страны страдает той или иной формой аллергии.

bbc.co.uk