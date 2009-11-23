В Украину запретили ввозить сало из королевства

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины своим распоряжением запретил с 23 ноября 2009 года ввоз свиней, продуктов и сырья из них из административной территории Королевства Норвегии (Норд-Тронделаг). Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на указанной территории зарегистрировано заболевание свиней гриппом A H1N1 (2009).