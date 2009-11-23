Вакцинация должна быть добровольной

Представители ряда общественных организаций и движений призывают власть обеспечить исключительно добровольный характер проведения вакцинации от любых болезней, включая грипп.

Об этом говорится в открытой петиции гражданских активистов в Верховную Раду, Кабинет министров и Министерство здравоохранения Украины, текст которой обнародован сегодня на пресс-конференции в УНИАН, организованной движением добровольцев „Пространство свободы”.

Как сообщила представитель „Пространства свободы” Валентина ЯНЧУК, этой петицией движение начинает в Украине кампанию „Вакцинация: свобода выбора”, которую поддержали правозащитники и врачи.

По ее словам „Пространство свободы” выражает обеспокоенность проведением иммунопрофилактики в нашей стране.

“По-видимому, уже всем стало ясно, что у нас есть большие проблемы с вакцинопрофилактикой в государстве. И об этом свидетельствуют неоднократные скандалы вокруг этого вопроса и в отношении внеплановой вакцинации от кори и краснухи, которая повлекла смерть Антона Тищенко, и недавние трагические события в ряде областей, когда погибли девять малышей после вакцинации, хотя официально это не было признано”, - сказала В.ЯНЧУК.

Она отметила, что после смерти детей Генеральная прокуратура проверила проведение вакцинации и внесла Министерству здравоохранения предписание об устранении нарушений.

“Однако, вместо совершенствования системы иммунопрофилактики, Минздрав решил сделать более жестким законодательство в отношении иммунопрофилактики”, - сказала В.ЯНЧУК.

В частности, она обратила внимание на размещенный на сайте Минздрава законопроект ”О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении”. “Настоящим документом предусмотрено отменить запрещение на проведение медицинских манипуляций, которые могут нанести вред здоровью, и предоставить право чиновникам по собственному усмотрению лишать граждан конституционного права на личную неприкосновенность”, - заявила В.ЯНЧУК.

Она также отметила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4778, которым предусматривается привлекать к ответственности родителей непривитых детей, если эти дети заболеют. В то же время законопроектом не предусмотрено наказание медицинского работника, если ребенок после вакцинации заболеет или умрет.

“В этом законопроекте есть лишь (положение) о возмещении семье, потерпевшей ребенка, но нет такой нормы, которая наказывала бы медиков, которые ненадлежащим образом подготовили ребенка к вакцинации”, - сказала В.ЯНЧУК.

Представитель „Пространства свободы” также отметила необходимость совершенствования действующего закона “О защите населения от инфекционных болезней”, которым нормированы все вопросы иммунопрофилактики в Украине, в частности ст. 15 запрещает детям, которым не сделаны все обязательные прививки, посещать учебные заведения.

Ссылаясь на результаты исследований Киевского института проблем управления им. Горшенина, она информировала, что 61,5% украинцев негативно относятся к тому, что их обязывают делать прививки, а 82,9% не поддерживают принятие парламентом закона, в соответствии с которым детей без прививок не принимают в детсады и школы.

“Мы не говорим о том, что прививки нужно отменить. Во всяком случае. Мы говорим о том, что вакцинация должна быть индивидуальной, продуманной и профессиональной”, - отметила В.ЯНЧУК.

Она информировала, что петицию к высшему руководству государства подписали уже 6 организаций, среди которых Лига защиты гражданских прав, Фонд региональных инициатив, Демократический альянс, Центр гражданских свобод и Свет мира. При этом В.ЯНЧУК отметила, что документ открыт к подписанию другими объединениями и движениями, которые выступают за свободу выбора в вопросе проведения прививок.

В свою очередь, доктор биологических наук, эксперт Института демократии им. Пылыпа Орлыка Наталия БЕЛИЦЕР отметила, что все законопроекты в сфере иммунопрофилактики должны обсуждаться на заседаниях экспертного совета, в состав которого должны входить врачи и научные работники. По ее убеждению, это позволит предотвратить, например, лоббирование интересов отдельных лиц, коррупции и необоснованных расходов из госбюджета.

Комментируя намерения Минздрава вакцинировать от пандемического гриппа более 10 млн. украинцев, президент Лиги защиты гражданских прав Вячеслав КОСТЫЛЕВ высказал убеждение, что на сегодняшний день в государстве нет оснований для проведения вакцинации в таких масштабах.

“Я хочу заявить, что ни на момент объявления о наличии эпидемии, ни на данный момент нет никаких документальных подтверждений, что в Украине была или есть эпидемия свиного гриппа”, - сказал В.КОСТЫЛЕВ.

Подытоживая изложенное, представители общественности отметили, что требуют прекратить преследование людей за отказ от прививок, а также призвали народных депутатов отозвать законопроект № 4778, поскольку, по их убеждению, этот проект является репрессивным. Также активисты общественных организаций требуют полного и объективного информирования населения, как о недостатках, так и о преимуществах вакцинации, тщательного обследования людей перед вакцинацией для выявления противопоказаний.