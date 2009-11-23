На Винниччине отстреливают лис

В Винницкой области организуются группы охотников для отстрела лис в связи с угрозой распространения бешенства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики Винницкой областной государственной администрации.

В частности, отмечается в сообщении, среди диких животных основным источником распространения бешенства являются лисы. Вызывает обеспокоенность и тот факт, что большинство больных животных вплотную приближаются к местам проживания людей.

Учитывая, что бешенство является одной из опаснейших болезней, как для животных, так и для людей, и в целях улучшения эпизоотического положения по данной болезни принято решение об организации бригад охотников–любителях во главе с егерями, лесниками и охотоведами. Патматериал (головы) отстрелянных лис сразу должны доставляться в местные государственные учреждения ветеринарной медицины для исследования на выявление болезни.

С начала года из 558 исследованных патологических материалов 80 дали позитивный результат, 36 из них – за последних два месяца.

С начала года по видам животных позитивные результаты дали: лисы – 44, коты – 16, собаки – 11, крупный рогатый скот – 5 и пр.

За помощью в медицинские учреждения после укусов животных обратились 2 тыс. 628 человек, из них 23 человека были покусаны больными животными.