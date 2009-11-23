Сигареты популярных марок кишат опасными бактериями

Американские исследователи выборочно проверили состав сигарет нескольких популярных марок и заключили, что бактериями заражены практически все.

О вреде курения можно писать бесконечно, и тем не менее количество курильщиков в мире отнюдь не сокращается. Возможно, новое открытие американских биологов всё же даст им лишний повод задуматься: учёные обнаружили, что через сигареты в организм человека могут попадать не только смолы и никотин, но и опасные бактерии и другие микроорганизмы.

Авторами исследования выступили два специалиста Университета Мериленда - один из них - эколог-микробилог, другой специализируется на влиянии окружающей среды на здоровье человека. В ходе работы они выборочно проверили состав сигарет нескольких популярных марок и заключили, что бактериями заражены практически все. Причём, как признаются исследователи, они заранее были готовы к подобному результату, но реальное количество микроорганизмов, которые они обнаружили, намного превосходило все предварительные расчеты.

- Нас очень удивило то, как много потенциально вредных для человека микроорганизмов обитает в сигаретах, - цитирует Science Daily ведущего автора исследования, доцента Эмми Р. Сапкоту. - Практически все популярные на табачном рынке продукты буквально кишели опасными патогенами.

Примечательно, что количество и видовой набор бактерий были одинаковы практически для всех марок сигарет. Среди самых опасных микроорганизмов, найденных в табачной продукции, - акинетобактерии (инфицируют лёгкие и кровь), палочковидные бактерии (в основном вызывающие желудочно-кишечные заболевания, в т. ч. язву), бурхолдерии (некоторые виды провоцируют инфекции дыхательных путей), клостридии (возбудитель многих пищевых отравлений и инфекций лёгких), клебсиеллы (инфекции лёгких и крови) и синегнойная палочка (считается причиной около 10% всех случаев внутрибольничных инфекций).

Более громких заявлений учёные делать пока не решаются. Им ещё предстоит выяснить, как именно эти бактерии способны воздействовать на человеческий организм и насколько они реально опасны. Но согласно предварительной гипотезе, микроорганизмы, обитающие в сигаретах, способны «отравить» организм не только самого курильщика, но и того, кто вдыхает табачный дым опосредованно.

- Если эти организмы могут выживать в процессе сгорания сигареты - а мы полагаем, что могут, - они способны повлиять на развитие острых инфекционных и хронических заболеваний, причём как у активных, так и пассивных курильщиков, - говорит Сапкота.

Учёные также обращают внимание на то, что организм курильщика итак ослаблен воздействием сигарет - яды и смолы подкашивают иммунитет человека, «выжигая» слизистые оболочки его дыхательных путей. Таким образом, курильщик подвергается двойному удару со стороны патогенных микроорганизмов.

Ранее другие исследователи уже изучали сигареты на наличие патогенных микроорганизмов, но подход был несколько иным. Они также нашли в табаке бактерии, попавшие в него из почвы и воды, но изучали в основном то, как они растут и развиваются, попав из сигарет в более благотворную среду. Группа Сапкоты же сконцентрировала своё внимание на общем количестве и специфике «сигаретных» бактерий, что позволило определить, насколько они могут быть опасны для человека.

aif.ru