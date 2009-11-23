В Луцке с начала года от укусов собак пострадало свыше 400 человек

В Луцке с начала года от укусов собак пострадали 434 человека. Из них 148 детей. Госпитализировано - 77 взрослых и 25 детей.

Как сообщили УНИАН в городском управлении здравоохранения, среди животных, которые покусали людей, только половина бродячих собак, остальные - имеют хозяев.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Луцка, средства на проведение вакцинации против бешенства на протяжении последних лет предусматриваются в смете городской клинической больницы. В прошлом году было выделено 37,2 тыс. грн., на этот год предусмотрено 58.4 тыс. грн. Стоимость одного курса вакцинации из 6 инъекций против бешенства составляет 414 грн. Части укушенных по медицинским показаниям проводится введение антирабического гамаглобуллина, 1 доза которого стоит 380 грн.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в травмпункт после укусов собак обратились 572 человека, из них 127 детей.