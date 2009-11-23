В 5 районах Винниччины карантин продлен до 25 ноября

В пяти районах Винницкой области карантин продлен до 25 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом велась речь на заседании областного и городского противоэпидемических штабов.

Карантин до 25 ноября продлен в Барском, Немировском, Гайсинском, Тульчинском и Хмельницком районах.

В Виннице заболеваемость ниже эпидпорога на 20%. Поэтому с 23 ноября в учебных заведениях возобновят учебный процесс.

Во все школы и детсады котельные уже подали тепло, санэпидемстанция проверила качество воды, врачи детских поликлиник готовы проконтролировать состояние здоровья детей, которые с понедельника пойдут в сады и школы. Городской председатель Владимир ГРОЙСМАН поставил перед медиками задачу внимательно следить за состоянием здоровья детей в течение всей будущей недели.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в связи с возобновлением учебы с 23 ноября во все учебные заведения и детсады города будут дополнительно направлены врачи для проверки состояния здоровья детей.