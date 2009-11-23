В Киеве - более 120 тыс. больных гриппом и ОРВИ

В Киеве по состоянию на 22 ноября зарегистрировано 124 тыс. 723 человека, заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также 22 летальных случая в результате этих болезней (с начала эпидемии 29 октября 2009 г.).

Об этом идет речь в информации Оперативного штаба Минздрава Украины, обнародованной сегодня Киевской городской санитарно-эпидемиологической станцией.

В частности, за последние сутки отчета (то есть с 21 по 22 ноября – УНИАН) в столице заболели 776 человек, из них 465 – взрослых (в т.ч. 4 – беременные и роженица) и 311 – дети в возрасте до 18 лет. За это же время госпитализировано 100 человек. По состоянию на 22 ноября в реанимационных отделениях больниц находятся 15 человек, на искусственной вентиляции легких – 3 человека.

На протяжении последних суток отчета в Киеве не было смертельных случаев от ОРВИ или гриппа.

Согласно официальной информации Минздрава, в городе из числа госпитализированных с начала эпидемии выписано 2 тыс. 48 человек, в т.ч. с диагнозами “грипп” или “пневмония” – 733 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 ноября в Киеве было зарегистрировано 104 тыс. 154 человека, заболевших гриппом и ОРВИ, и 11 летальных случаев в результате этих болезней (с начала эпидемии 29 октября 2009 г.).