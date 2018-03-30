Краткая политэкономия медицинских госзакупок

Кто и по каким ценам поставляет лекарства, оборудование и вакцины в больницы Украины? Насколько эти поставки отягощены откатами? Каковы связи между фармацевтическим бизнесом, чиновниками и политиками? И каков характер этих связей? Кто в действительности принимает решения в сфере здравоохранения Украины?

Хаотичные меры украинских властей по борьбе с эпидемией гриппа и скандал с поставкой «Тамифлю» в очередной раз сделали эти вопросы актуальными. Остроты добавили заявления премьер-министра о фармацевтах как о «спекулянтах» и «мародерах», а также создание межведомственной комиссии по расследованию госзакупок Минздрава со стремительным выявлением ГПУ и МВД фактов коррупции.

Ключевые поставщики и объемы поставок

Ответ на вопрос о поставщиках медикаментов за бюджетные гривни оказался достаточно простым, хотя и трудоемким. После уничтожения в 2008 году схемы с Тендерной палатой информация об открытых торгах наконец-то появилась в бесплатном доступе на государственном веб-портале (https://tender.me.gov.ua ). На ее основе нами и была создана база данных о всех открытых торгах в сфере здравоохранения с начала текущего года по конец октября.

Всего на открытых торгах государство закупило товаров, услуг и работ в системе здравоохранения на 2,9 млрд. грн. Из них более миллиарда приходится на закупки Минздрава.

К сожалению, несмотря на неоднократные призывы «ЗН» и других украинских массмедиа, с мая прошлого года Кабмин так и не удосужился обязать всех госзаказчиков обнародовать наиболее коррупционно опасные закупки — у одного участника и с ограниченным участием.

Оценить их объем в сфере здравоохранения позволяют обобщенные отчеты об этих процедурах Министерства экономики за последние два квартала. Этот показатель составляет свыше 152 млн. грн. Если предположить, что в первом квартале объем закрытых торгов был аналогичным, то всего за три квартала государство могло потратить в закрытом режиме на цели здравоохранения около 240—250 млн. грн.

Правда, по данным Счетной палаты, миллиарды тратились правительством и в обход существующих тендерных процедур — через поручения премьера и первого вице-премьера. Какие-то суммы явно направлялись на покупки медицинского назначения. Какие именно — оценить невозможно.

Можно предположить, что общий объем госторгов в сфере здравоохранения с января по ноябрь текущего года составил около 3,15—3,2 млрд. грн. Как минимум. Лакомый кусок для бизнеса.

13 компаний освоили около половины всех средств, которые расходовались государством на медицину в открытом режиме (см. табл.). Среди них выделяются четыре лидера по объемам поставок: ООО «Фармацевтические препараты регионов» (почти 200 млн. грн.), ООО «Людмила-Фарм», ЗАО «Ганза» и ЗАО «БаДМ». Есть и около двух десятков компаний второго эшелона, каждая из которых получила от 10 до 49 млн. грн.

Объем закупок разнообразных вакцин на открытых торгах составил около десятой части всех подобных процедур — почти 240 млн. грн. Круг ключевых поставщиков невелик: ООО «Интерфарм», ООО «Три-Центральный аптечный склад», ООО «Фарма Лайф», ООО «Имбиоимпекс», ЗАО «Биолик» и ООО «БаДМ».

Ведущими поставщиками инсулина являются отечественные производители — ОАО «Фармак» и ЗАО «Индар», а также ряд крупных дистрибьюторов. Оборудование и расходные материалы для гемодиализа поставляют представительства немецких компаний ООО «Гамбрамед», ООО «Фрезениус Медикал Кер Украина» и ЗАО «Бакмед». Объемы поставок по этим направлениям не приводятся, поскольку в «Вестнике государственных закупок» предмет закупки не всегда формулируется достаточно четко.

Если же говорить о тройке крупнейших открытых торгов, то это были поставки «Интерфармом» вакцины для Минздрава (стоимостью 108 млн. грн.), поставки ДКП «Фармация» лекарственных препаратов для облздрава Донецкой области (92 млн. грн.) и «Фармацевтическими препаратами регионов» — лекарств для Минздрава (на общую сумму свыше 83,7 млн. грн.).

Интересно, что состав ведущих дистрибьюторов лекарств для госнужд не совпадает с рейтингом дистрибьюторов по аптекам, который ежегодно составляется еженедельником «Аптека». Так, в 2008 году лидерами на аптечном рынке были «Оптима-Фарм», «БаДМ» и «Альба Украины». В десятку крупнейших не вошли «Фармацевтические препараты регионов», «Людмила-Фарм» и т.д. Это может объясняться как различной рыночной стратегией компаний, так и наличием или отсутствием нужных связей.

«Свои люди» в Минздраве

Скандалы, связанные со злоупотреблениями из-за слияния бизнеса, чиновничества и политиков, возникают в системе здравоохранения с завидной регулярностью. В последние дни вспыхнул скандал вокруг ЗАО «Ганза» и департамента МЗ по регуляторной политике в сфере оборота лекарственных средств в системе здравоохранения. Департамент имеет значимые полномочия по регулированию рынка лекарств. Соучредитель «Ганзы» Петр Багрий и глава департамента Юрий Константинов оказались бизнес-партнерами. К примеру, они вместе учреждали ООО «Матрикс» и ООО «Емерженсия 2004».

Этот факт оказался бы вне общественного внимания, не закупи Минздрав «Тамифлю» именно у «Ганзы», как выяснило Бюро журналистских расследований «Свідомо». Хотя закупку можно было произвести напрямую у производителя по низким ценам. Ю.Константинов входил в группу, которая принимала решение о закупке.

В свою защиту Петр Багрий лишь заявил журналистам, что, мол, «группа — это коллегиальный орган»…

В комментариях министр здравоохранения Василий Князевич также не смог вразумительно ответить, как он расценивает этот пример конфликта интересов в своем ведомстве и какие будут действия по его разрешению: «У нас вообще происходит масса неправильных вещей… Если будут доказаны какие-то вещи со стороны чиновников, то они будут привлечены к ответственности. Я в принципе считаю, что конфликт интересов нужно исключать. Мы еще не умеем этого делать не только в Минздраве, но и во всем государстве. Нужно системно менять правила игры…»

С конца прошлого года тлеет еще один скандал, который может оказаться похлеще первого. В декабре 2009-го в системе регулирования рынка лекарств произошел мини-переворот. Кабмин своим постановлением создал Госинспекцию по контролю качества лекарственных средств, которая заменила прежние институты регулирования. По сути, инспекция была напрямую подчинена правительству и даже приобрела черты центрального органа исполнительной власти. Что, по мнению оппонентов, противоречит Конституции и основным законодательным актам в этой сфере. Однако протесты фармацевтов не возымели успеха. Отмена кабминовских актов президентом также закончилась ничем.

Между тем инспекция регулирует импорт-экспорт лекарственных средств, лицензирование оптовой и розничной торговли и т.п.

Главным инспектором был назначен Геннадий Падалко. Сразу же после его вступления в должность среди фармацевтов стали высказываться предположения, что это сын Людмилы Падалко, депутата Днепропетровского облсовета от партии «Батьківщина», главврача Днепропетровского роддома №2 и… доверенного врача Юлии Тимошенко. На условиях анонимности эти предположения подтвердили «ЗН» три человека: один из бывших министров здравоохранения Украины, нардеп от «НС—НУ» и источник в штабе БЮТ. Неудивительно, что многие воспринимают правительственную борьбу со «спекулянтами» и коррупцией в здравоохранении лишь как прелюдию к кардинальному переделу рынка в пользу близких к БЮТ структур…

«Кум, сват, брат…»

Тем временем практически все политические силы в той или иной форме имеют свои интересы в сфере здравоохранения и фармацевтики. Некоторые связи уже давно у всех на слуху.

Нынешний заместитель министра здравоохранения Валерий Бидный является зятем коммуниста Александра Ткаченко, экс-спикера Верховной Рады, нынешнего главы парламентского комитета по вопросам экономической политики. В.Бидный десять лет возглавлял столичную медицину, а в Октябрьской больнице Киева сложился целый семейный клан Бидных. На постах главврача больницы побывали и его жена Алла Пешко, и сын Валентин Бидный. Кстати, земельный участок больницы выделялся под скандальное строительство офисного центра, когда Бидный-старший ведал столичным здравоохранением.

Александр Игоревич Богатырев, сын нынешнего секретаря СНБОУ, числится среди членов наблюдательного совета ЗАО «Биолик», согласно открытым данным Агентства развития инфраструктуры фондового рынка Украины (www.smida.gov.ua). Он же осенью 2008 года значился и среди акционеров общества. В текущем году «Биолик» выиграл открытые торги в сфере здравоохранения на сумму более 8,6 млн. грн.

Примечательно, что и Раиса Богатырева, и Александр Ткаченко были почетными президентами Тендерной палаты Украины, когда она де-факто регулировала все госзакупки страны.

Наконец, одним из учредителей ООО «Оптима-Фарм» является Андрей Иванович Губский, двоюродный брат бютовца Богдана Губского. Эта компания заработала на открытых торгах сравнительно небольшую сумму — около 24 млн. грн. Однако на всем фармацевтическом рынке Украины «Оптима-Фарм» — несомненный лидер, согласно упомянутому рейтингу еженедельника «Аптека».

Нами были обнаружены и менее известные примеры связей фармбизнеса, политики и госуправления.

В десятку крупнейших поставщиков фармацевтики для госнужд входит ООО «Три-Центральный аптечный склад». Его учредители: Дмитрий Завтур, Максим Громов и Геннадий Черниченко. Уроженец Львова, г-н Завтур в начале 90-х учился в академии Минбезопасности России, работал начальником охраны банка «Славянский» в Москве. Уже в этом тысячелетии начинается его карьера в органах госвласти Украины. В 2008 году он был назначен главой Львовского облуправления земельных ресурсов. Ныне он — заместитель главы Госкомзема и депутат Киевского облсовета от БЮТ.

Максим Громов — личность не менее колоритная. Велика вероятность, что он является сыном от первого брака… Бориса Громова, нынешнего губернатора Московской области, выводившего советские войска из Афганистана. Об этом говорят наши источники среди фармацевтов. А официальные биографии известного генерала прямо указывают, что его сын живет и занимается бизнесом в Киеве.

В фармацевтическом бизнесе представлены родственники генералов МВД Украины. Учредители ООО «Интерфарм» Алексей Зак и Вадим Романюк (скончался в январе этого года) были соучредителями «Интерфарм-ВАК» вместе с Еленой Бех, дочкой генерал-полковника милиции Валентина Недригайло. В качестве директора ООО «Укрпрофмед» в 2008 году г-жа Бех вошла в рабочую группу по вопросам здравоохранения Совета инвесторов при КМУ.

Некоторые поставщики напоминают осколки мини-империй кучмовских времен. Президент ООО «Фалби» — Михаил Пасечник. В начале 2000-х он был главой Госслужбы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и главным государственным инспектором по контролю качества лекарственных средств. Тогда «Фалби» активно поддерживало благотворительные инициативы Людмилы Кучмы.

Все эти данные были получены из открытых источников, в результате изучения состава учредителей и руководителей компаний-поставщиков. Мир фармацевтики является одним из самых закрытых сегментов бизнеса, поэтому эти данные охватывают, вероятно, лишь незначительную его часть.

«Кум, сват, брат» означает «откат»?

О чем свидетельствуют приведенные факты и предположения? О существовании разветвленных сетей в фармбизнесе, госаппарате, парламенте и правительстве, которые базируются на деловых связях, родственных отношениях и т.д.? Да. О том, что эти сети носят коррупционный характер? Отнюдь. По крайней мере, все коррупционные скандалы, возникавшие в сфере здравоохранения Украины в последние годы, заканчивались ничем.

В различных злоупотреблениях обвиняли семью Бидных, за тем же Г.Падалко тянется скандал с поставками очков для социально незащищенных групп населения… Однако все эти истории оказывались «громкими делами с тихим концом».

Между тем во всем мире фармацевтика считается одним из наиболее коррумпированных секторов. В развитых странах правоохранители с тем или иным успехом пытаются с этим бороться. В Украине эта борьба носит своеобразный характер.

P.S. Предлагаем ознакомиться с базой данных открытых торгов в сфере здравоохранения. Мы уверены, что эти данные таят много «чудных открытий», о которых нам ничего неизвестно. Кстати, не забудьте поделиться с нами своей информацией и находками…

Андрей МАРУСОВ, Юрий НИКОЛОВ

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