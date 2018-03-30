Осенне-зимние витамины: 10 самых полезных продуктов

Благодаря диетологам и специалистам по питанию, все мы знаем, что, например, брокколи, черника и яблоки очень полезны. Но на одной этой «святой троице» долго не протянешь, да и с наступлением холодов далеко не все рекомендуемые врачами продукты можно легко найти на прилавках.

Но это не значит, что зимой надо оставаться без витаминов или питаться одними консервами. Вот список из 10 продуктов, которые не уступают по полезности пресловутой чернике, но при этом доступны и помогут внести на ваш стол новизну и разнообразие.

Редис

Этот корнеплод богат витамином С, а он, как известно, необходим для поддержания нормального иммунитета. К тому же, витамин С помогает нашей коже лучше питаться и оставаться эластичной, а зимой этой ей ох как пригодиться.

Ещё один плюс редиса - в его цвете. Как утверждают диетологи, яркие цвета - даже на тарелке - помогают нам бороться с плохим настроением и депрессиями и тем самым избежать повышения аппетита. Что касается вкусовых качеств, редис добавит в любое овощное блюдо приятную терпкую (или чуть горьковатую) «изюминку». Особенно он хорош в салатах со сметанной заправкой и солью.

Зелёный горошек

Мы привыкли воспринимать его как закуску или добавку к салату, а вот американцы традиционно употребляют горошек в качестве гарнира. И правильно: в нём много витаминов С, Е и К (последний нужен для нормального кроветворения и здоровья костей), а калорий мало. Также горох богат железом, фосфором и калием, способствует выведению лишней жидкости из организма, а благодаря содержанию клетчатки быстро приводит к чувству сытости.

Кабачки

В 200-граммовой порции кабачков содержится почти целая суточная доза витаминов С и К, достаточно много клетчатки и так называемые фитонутриенты - вещества, способствующие выведению ядов и продуктов метаболизма из нашего тела. Кабачок также является хорошим мочегонным и благоприятно сказывается на состоянии кожи. При этом, это практически идеальный продукт для диет - в 100 граммах кабачков около 20 килокалорий, так что при готовке к ним смело можно добавлять растительное масло, кляр, сметану и, конечно, другие овощи. Попробуйте, например, обжарить кабачки в яйце - получите вкусное сочетание витаминов и большого количества белка.

Капуста белокочанная

Витамина С в ней не так уж много (в той же брокколи его намного больше), зато клетчатки - хоть отбавляй. Благодаря этому капусту даже называют продуктом с отрицательной калорийностью, то есть организм тратит на его переработку больше энергии, чем получает при её потреблении. Что касается кулинарной ценности капусты, она поистине неописуема. Яркий вкус и сочность капусты позволяет использовать её для супов, салатов (особенно со сметаной), рагу, солянок, запеканок, котлет и много другого. В свежем виде капуста, как правило, требует мелкой шинковки, а в пропаренном или тушёном хороша и целыми листьями.

Ревень

Это растение отлично переносит климат суровых русских зим, но на наши столы попадает нечасто. Вместо этого ревень используют как кормовую культуру, хотя он и обладает довольно приятным кисленьким вкусом и вполне мягкой структурой (стебли растение не жёстче капустных «прожилок»). Плюс, в нём много кальция - для здоровых зубов, ногтей и костей - и опять же витамина С, нужного нам зимой. Употреблять ревень лучше с сахаром или мёдом, можно добавить и сметаны и орешков, чтобы сгладить кислоту. Впрочем, красноватые стебли можно пожевать и так - кому как нравится.

Артишок

Консервированные артишоки доступны в магазинах круглый год, а свежие - ранней весной и в конце осени-начале зимы. Причудливый вид этого растения (оно похоже на большую зелёную шишку) может отпугивать начинающих кулинаров, но на самом деле ничего страшного в нём нет. Достаточно сварить целый артишок - и листочки можно есть просто так, без добавок. Также артишоки можно добавлять в рисово-овощное рагу, к жаркому из птицы, в супы и запеканки; ваши блюда обогатятся витамином С и фолиевой кислотой - ещё одним «столпом» крепкого иммунитета.

Клюква

Неприхотливая красная ягода доступна для покупки в любых видах - консервированном, замороженном, свежем - и так же в любом виде может готовиться. Её добавляют в салаты (например, к морской или белокочанной капусте), запеканки, мясные блюда, выпечку, делают из неё соусы и компоты.

Но лучше всего её, конечно, есть необработанной: так в ней сохраняются все полезные вещества, которые, между прочим, предотвращают развитие раздражений и инфекций, а также повышают уровень так называемого «хорошего холестерина». Самый лёгкий рецепт из клюквы - смесь свежей ягоды с сахаром и мягким творогом. Объеденье!

Хурма

Хурма сочетает в себе пользу лучших из овощей и насыщенную фруктовую сладость. Помимо витамина С и клетчатки в ней много калия и магния, полезных для сердца, каротина для глаз и ликопина, который считается сильнейшим природным борцом против рака. Есть её можно просто без всего, в качестве фруктовой заправки для зелёных салатов и мясного рагу (для этого хурму разминают в пюре), в составе канапе и других закусок и, конечно, в сладкой выпечке и компотах.

Интереснее всего молочные коктейли с хурмой: в блендере смешайте очищенный от кожицы и косточек плод и двумя ложками мороженого и молоком - и получите сладкий и полезный напиток. Кстати, только с молоком ваш организм сможет полноценно усвоить содержащийся в хурме каротин.

Каштаны

Эти орешки появляются на продуктовых рынках очень не надолго - как правило, найти их можно только с октября по декабрь, так что не упускайте свой шанс. В каштанах много белка и, главное, жирных кислот, помогающих нормальной работе мозга и сердечно-сосудистой системы. Более того, некоторые исследования показали, что повышенное потребление этих веществ улучшает мыслительный процесс и приводят в порядок всю нервную систему человека.

Да и вкус у каштанов замечательный - сладковатый и чуть маслянистый. Но не приторный, так что эти орехи отлично подойдут в салаты и мясные рагу, а также просто в качестве перекуса.

Красные апельсины

Как и любые другие цитрусовые, красные апельсины могут похвастаться богатым запасом витамина С и сладким или кисловатым вкусом. От обычных апельсинов их, в общем-то, отличает только ярко-красный цвет, а помните, чем важны яркие цвета?

К тому же, это просто красиво - добавьте дольки апельсина и немного свежеотжатого сока к любым овощным салатам, мясным блюдам или рыбе (дольки можно просто выложить на тарелку с мясом). На новогоднем столе это украшение будет как никогда кстати.

aif.ru