Как устроен мозг подростков

Чрезмерная эмоциональность и импульсивные поступки являются характерными признаками трудного подросткового периода, однако причина кроется не только в гормональных изменениях и переходном этапе от детства к юности. Как считают учёные, мозг подростков функционирует иначе, чем у взрослых.

Американские неврологи из Национального института психического здоровья решили изучить работу основного эмоционального центра мозга – область миндалины, которая подвергается структурной реорганизации в подростковом возрасте. Для этого при помощи магнитно-резонансной томографии биологи рассмотрели обучение эмоциональным навыкам среди лабораторных мышей, возраст которых соответствовал человеческим подростковым и взрослым возрастным категориям.

Эксперименты показали, что нейронные пути, по которым поступает сенсорная информация напрямую к миндалине, минуя кору, являются более пластичными в подростковом возрасте, чем во взрослом. Таким образом специалисты заключили, что в процессе развития организма кора головного мозга играет большую роль в регулировании работы миндалины и, соответственно, эмоционального контроля. Выводы позволяют предположить, что эмоциональное поведение подростков становится более иррациональным и неуравновешенным, потому что их эмоции контролируются в большей степени не корковыми, а подкорковыми мозговыми структурами.

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