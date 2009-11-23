Во Львовской области отменили карантин

Председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ подписал распоряжение об отмене карантина на территории Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, это решение было принято, учитывая статистические данные о заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, которые свидетельствуют о наличии в области устойчивой тенденции к стабилизации ситуации, снижению уровня заболеваемости всех категорий населения.

«С 20 ноября 2009 года на всех административных территориях области, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности отменить карантин, а с 23 ноября возобновить занятия во всех учебных заведениях и обеспечить открытие детских дошкольных заведений», - говорится в распоряжении председателя Львовской ОГА.

В то же время, предприятия, учреждения и организации Львовской области независимо от формы собственности должны возобновить работу при соблюдении усиленного режима дезинфекции, обеспечении надлежащего температурного режима, режима проветривания помещений и работы людей с применением защитных масок.

Согласно распоряжению, если на отдельных административных территориях будет зафиксировано превышение эпидпорога или выраженные тенденции роста заболеваемости гриппом и ОРЗ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то власть должна принимать меры ограничительного характера.

Напомним, что карантин в Львовской области был введен 29 октября.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Львовской ОГА, за период с 19 октября по 20 ноября количество больных гриппом и ОРВИ в Львовской области составляло 195 713 человека. За минувшие сутки заболели 2 110 человек. Госпитализированы за минувшие сутки 160 человек, в том числе 63 ребенка.

С 19 октября по 20 ноября количество умерших от гриппа и ОРВИ в области составляет 92 человека, а с начала объявления карантина (29 октября) – 78 человек.

На данное время в реанимации находится 25 человек, 5 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из стационарных отделений больниц области с 29 октября по 20 ноября выписали 8 236 пациентов, а за последние сутки – 418 человек, в том числе 125 детей.