Бананы спасут от старческого слабоумия

Заболевания, которые сопровождают человека в старческом возрасте, фундаментально изучаются в Японии.

Как передает портал Dietolog, японские исследователи из Университета Канадзава, на протяжении многих лет изучавшие проблему старческого маразма, заявляют что бананы, фасоль, злаковые и другие продукты с высоким содержанием витамина В6, способны предотвратить это грозное заболевание.

К проявлению слабоумия в пожилом возрасте приводит нарушение кровообращения и постепенное отмирание нервных клеток (нейронов). Ученые утверждают, что механизм появления слабоумия, до конца не изучен. Но то что витамин В6, влияет на снижение активности ферментов способствующих расщеплению белков, тем самым защищает нейроны научно доказано.

Благодаря опытам, проведенным на макаках, было установлено что насыщение организма витамином В6, способствовало поддержанию достаточного количества нейронов в определенных участках головного мозга, которые отвечают за человеческую память.

Напомним, ранее ученые выяснили, что регулярно употребляющие рыбу пожилые люди, живущие в развивающихся странах, реже страдают старческой деменцией. Защиту стареющего мозга обеспечивают жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в основном в жирной рыбе.

Наблюдение за 15-ю тысячами пенсионеров в Китае, Индии, Доминиканской Республике, Мексике, Перу, Венесуэле и на Кубе показало, что чем чаще человек ест рыбу, тем меньше он рискует потерять разум.

rosbalt.ru