В Украине от гриппа и ОРЗ умер уже 381 человек

В Украине количество умерших от гриппа и острых респираторных заболеваний звеличилось до 381 человека.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе за последние сутки умерли 7 украинцев: двое - в Тернопольской области, по одному - в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Житомирской.

Всего с начала эпидемии (29 октября) в Украине гриппом и ОРЗ заболели 1 млн. 608 тыс. 603 человека, в том числе за последние сутки 9,5 тыс. 900 человек. Госпитализировано с начала эпидемии 95 тыс. 361 человек , за последние сутки - 1 тыс. 495 человек.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в городе Киеве.