Табак убивает рыб

Ученые заметили, что окурки токсичны для рыб – даже ничтожное количество табака может их убивать. Вам нужны еще какие-то доводы? Если да, то я вам советую не читать эту статью.

Сигаретные «бычки» - одна из самых распространенных форм мусора в мире - оказались высокотоксичными для морской и пресноводной рыбы.

Даже небольшое количество несгоревшего табака влияет на них. Одного-единственного окурка в день достаточно, чтобы придать литру воды болезненный желто-коричневый цвет и убить 50 процентов рыбы плавающей в этой субстанции. Для тех же самых «целей» необходимо около 4 «покуренных» фильтров – эффект будет тот же!

Исследовательская группа, которая провела лабораторное исследование, во главе с Эллой Убой из госуниверситета в Сан-Диего, впервые проверила, как сильно окурки отравляют наши пруды, озера, реки и океан.

Оказалось, что при помещении в воду, каждый из них со временем выделяет из себя никотин, канцерогенный бензол, тяжелые металлы и прочие опасные соединения.

Член исследовательской команды Ричард Герсберг говорит, что некоторые американские штаты и муниципалитеты уже озаботились законом, запрещающим курение на пляжах, где окурки обычно выбрасываются или попадают в воду. Такие меры необходимы, поскольку такой мусор чрезвычайно трудно собирать.

"Я биолог вот уже тридцать лет. Я даже выкуривал несколько сигарет в день. Однако я никогда не думал о химических веществах, которые могли бы так активно вымываться из них", - сказал Герсберг.

Он сравнил огромное количество выброшенных окурков с пластиком в Тихом океане известном , как "тихоокеанское мусорное пятно".

"На мой взгляд, окурки более токсичны, чем кучу пластика, циркулирующего в океане, - говорит ученый. – В воду попадают триллионы токсинов!".

В ходе исследования была протестирована токсичность в отношении молодых толстоголовых гольянов (Pimephales promelas) и корюшек (Atherinops affinis) - пресноводных и морских видов, которых Агентство по охране окружающей среды США использует в качестве индикаторов при исследованиях загрязнений воды.

Ученые представили свои выводы на ежегодном совещании Американской ассоциации общественного здравоохранения.

mk.ru