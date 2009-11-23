Кофе провоцирует развитие рака молочной железы

Клиницисты нашли в составе кофе соединение тригонеллин, обладающего свойствами гормона эстрогена и потенциально являющегося фактором развития рака молочной железы, но полезного против рака толстой кишки. Открытие, тем не менее, не означает, что фактически кофе является причиной рака груди или что несколько чашек напитка помогает противостоять раковым опухолям в кишечнике, сразу предупреждают врачи.

Онкологи Техасского университета решили изучить пищевые компоненты, которые могут имитировать гормон эстрадиол - основной гормон женского организма. Главное внимание учёные сосредоточили на защитной функции эстрогена против развития рака толстой кишки. Эстрадиол является одним из трёх гормонов эстрогена и найден в сое - ряд соединений в таком продукте имитируют эстрадиол. Теперь исследователи установили, что компонент кофе тригонеллин может тоже проявлять эстрогенные свойства при определённых концентрациях и дозах и в зависимости от сорта кофейных зёрен.

По словам специалистов, чем больше жарятся кофейные зёрна, тем меньше в них будет содержаться эстрогенного тригонеллина. Однако при разбавлении кофе водой вещество активируется, то есть именно чашка заваренного кофе может иметь в составе тригонеллин, поясняют эксперты. Пока неясно, какие уровни тригонеллина образуются, например, в одной чашке кофе. Но врачи успокаивают: по их мнению, ещё слишком рано утверждать, что, выпив чашку кофе, женщина подвергается дополнительному воздействию эстрогена. Кроме того, неизвестно, как компонент взаимодействует с другими веществами и как это влияет на организм. Выявлены и положительные качества тригонеллина - предположительно вещество противостоит раку толстой кишки. Теперь американские медики надеются разработать препарат, который будет действовать на ткань толстой кишки без влияния на другие органы и не вызывая других эстрогенных эффектов.

ami-tass.ru