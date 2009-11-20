Семьи с детьми должны жить достойно

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине обращаются к Кабинету министров и Верховной Раде о внесении изменений в действующее законодательство с целью гарантированного обеспечения достаточного жизненного уровня семей с детьми.

Об этом говорится в совместном обращении Уполномоченного ВР Нины КАРПАЧЕВОЙ и представителя ЮНИСЕФ в Украине Юкие МОКУО к органам власти и общественности Украины, которое обнародовала сегодня на пресс-конференции Н.КАРПАЧЕВА.

В обращении отмечается, что уровень бедности в семьях с детьми превышает средний показатель по стране на 25%, а в семьях с четырьмя и больше детьми он составляет свыше 76%. В обращении отмечается, что бедность является наихудшей формой нарушения прав ребенка, которая со временем становится главным фактором, от поколения к поколению укореняющем нищету в обществе. Это требует от органов государственной власти решительных и последовательных действий по внедрению более эффективной системы социальной защиты, увеличению государственной помощи семьям с детьми до уровня, не ниже прожиточного минимума, с учетом потребностей каждого ребенка.

Кроме того, в обращении отмечается, что неудовлетворительное состояние медицинского обслуживания детей, особенно в сельской местности, требует создания такой модели медицинского обслуживания, которая бы обеспечивала доступ к качественным медицинским услугам для всех категорий семей.

С этой целью Уполномоченный ВР и представитель Детского фонда ООН В Украине обращаются к Кабмину относительно предоставления равного доступа каждому ребенку к учреждениям здравоохранения, улучшения материально-технического и организационного обеспечения этих учреждений, гарантирования качественной, бесплатной медицинской помощи каждому ребенку, который в ней нуждается.

Кроме того, они обращаются к Президенту и Верховной Раде о приведении законодательства Украины в соответствие с требованиями Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также ратификации конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 года и о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального развращения от 25 октября 2007 года.