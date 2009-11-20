Каждый третий украинец принимает успокоительные

В Украине успокоительные принимает уже практически каждый третий. Антидепрессантов за десять месяцев этого года украинцы купили уже на $ 4,8 млн.

Украинцы теперь пытаются решать психологические проблемы не усилием воли или при помощи алкоголя, как делали их родители, слова депрессия вообще не знавшие. Соотечественники сегодня глотают без разбора всевозможные успокоительные, антидепрессанты и транквилизаторы.

Упаковками этих препаратов забиты самые видные места на аптечных прилавках, а причины для негативных эмоций и даже стрессов жизнь подбрасывает ежедневно. Не имея привычки перед приемом лекарств советоваться с врачами, многие украинцы от бессонницы, неврозов, депрессии и прочих "нервов" лечат себя сами.

По информации, предоставленной компанией TNS Украина, среди соотечественников в возрасте от 16 до 65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. человек и выше, количество принимающих успокоительные препараты за последние три года выросло на целых 7%, до 27%.

По словам врачей, признается в приеме подобных препаратов далеко не каждый, так что можно смело утверждать, что пьет их уже каждый третий. По данным же фармацевтов, за последние четыре года траты украинцев на такие препараты взлетели как минимум на 30% в долларовом эквиваленте.

По информации, предоставленной украинской фармацевтической маркетинговой группой Бизнес-Кредит, за десять месяцев 2009 года соотечественники купили снотворных и седативных (успокаивающего действия) препаратов на $ 26,2 млн. При сохраняющемся среднем объеме покупок до конца года цифра достигнет $ 31,4 млн.

Антидепрессантов, средств для лечения депрессии, за десять месяцев этого года купили уже на $ 4,8 млн (прогноз к концу года - $ 5,8 млн), транквилизаторов, смягчающих невротические проявления, - на $ 4,9 млн (к концу года, возможно, купят уже на $ 5,9 млн). Еще в 2005 году снотворных и седативных препаратов покупали почти на 25% меньше ($ 25 млн), антидепрессантов - на 35% меньше ($ 4,3 млн), транквилизаторов - на 37% меньше ($ 4,3 млн).

korrespondent.net