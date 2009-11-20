В Днепропетровской области с 23 ноября прекращается карантин в учебных заведениях.

Об этом сообщил УНИАН заместитель начальника Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Леонид ГИНКОТА.

В то же время в Днепропетровске учебные заведения по собственному усмотрению могут повторно приостанавливать учебно-воспитательный процесс в отдельных классах или группах, если там заболеет свыше 20% детей.

Также самостоятельно учебные заведения будут избирать способ отработки учебной программы, пропущенной во время карантина, который начался 2 ноября.

По словам Л.ГИНКОТЫ за время эпидемии 22 жителям Днепропетровской области лабораторно подтверждены анализы заболевания гриппом А/H1N1. Из четверых умерших от гриппа во время эпидемии пандемический грипп подтвержден у одного.

Лечебные учреждения Днепропетровской области обеспечены 28 тыс. доз препарата „Тамифлю”. Для лечения с подозрением на пандемический грипп были использованы 80 доз препарата.