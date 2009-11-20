В Москве 14 человек умерли от гриппа А/H1N1

Четырнадцать москвичей скончались от гриппа А/H1N1, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача столицы Николая ФИЛАТОВА. По его данным, в числе умерших оказались две беременные женщины.

Н.ФИЛАТОВ отметил, что в большинстве случаев причиной смерти стало несвоевременное обращение за медицинской помощью, а также наличие у заразившихся сопутствующих заболеваний.

По информации главного санврача Москвы, всего в городе подтвержден 1841 случай заражения гриппом H1N1, в том числе 771 случай среди детей. Н.ФИЛАТОВ добавил, что доля завозных случаев инфекции составляет около 20 процентов.

19 ноября глава московского департамента здравоохранения Андрей СЕЛЬЦОВСКИЙ сообщил, что в медучреждениях города находятся 43 человека, у которых подтвержден диагноз гриппа А/H1N1.

По данным А.СЕЛЬЦОВСКОГО, в период с 9 по 15 ноября заболеваемость сезонным гриппом и ОРВИ в столице снизилась на 25,7 процента.

По состоянию на 17 ноября, в России подтверждено 5613 случаев заражения гриппом А/H1N1.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 ноября в Украине диагноз “грипп А/H1N1” подтвержден у 225 человек, в том числе у 17 умерших.