Закарпатье получило из-за границы гуманитарку на 600 тыс. грн.

Закарпатье за три недели карантина, объявленного в связи распространением гриппа, получило из-за границы гуманитарную помощь на 600 тыс. грн.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Владимир ГОБЛИК.

По его словам, сегодня в Ужгороде состоялось заседание комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Закарпатской ОГА. Как отмечалось на заседании, в течение трех недель, с 30 октября по 19 ноября, комиссия по вопросам гуманитарной помощи признала гуманитарной помощью 7 грузов общей стоимостью свыше 600 тыс. грн.

В частности, 1 ноября из Словакии в Закарпатье поступило 200 тысяч защитных масок (респираторов). «Из этого груза 100 тысяч масок мы передали Львовской области, поскольку там ситуация была еще сложнее», - уточнил В.ГОБЛИК.

Он добавил, что Закарпатью также помогала Польша. Из города Кросно для потребностей Ужгородской центральной городской клинической больницы передано 13 тысяч защитных масок.

Кроме того, от православной общины города Брно (Чешская Республика) Хустской епархии Украинской православной церкви поступил груз с защитными масками и медпрепаратами общим весом 100 кг.

Венгрия направила закарпатским больницам 120 тысяч защитных масок, также поступили медпрепараты из города Пряшева (Словакия).

Региональные таможни, по словам В.ГОБЛИКА, за весь этот период обеспечили необходимый контроль и таможенное оформление гуманитарной помощи.