В Донецкой области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 33%

В Донецкой области за неделю уровень заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизился на 33% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщил УНИАН Главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО, этот показатель ниже уровня эпидемического порога на 24% (показатель 48,7 на 10 тыс. населения при показателе эпидпорога 64,3).

По его словам, превышение эпидпорога все еще отмечается на территории 8 городов и районов области на 4,5 - 28%.

«Среди детей в возрасте 3-6 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 20,8%, среди школьников - на 48,5%», - сказал В.ДЕНИСЕНКО. При этом он уточнил, что в 7 регионах области отмечается превышение порогов заболеваемости среди детей дошкольного возраста (на 8-52%) и в 3 регионах - школьного возраста (на 1-11%).

В.ДЕНИСЕНКО также сообщил, что по состоянию на 16.00 19 ноября в области за сутки зарегистрировано 2440 новых обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями, гриппом и их осложнениями.

С начала эпидемии (с 30 октября) общее количество заболевших составило 87 876 случаев, в т.ч. детей до 18 лет – 33 028. .Стационарное лечение получили 4532 больных, из них 3353 выписаны по выздоровлению.

Главный санврач области добавил, что за сутки от пневмонии умер еще один человек, общее число умерших от пневмонии c начала эпидемии достигло 19 человек. Секционный материал направлен для расшифровки диагноза в Центральную СЭС Киева.

В.ДЕНИСЕНКО оттметил, что за 19 ноября санэпидемслужба области проверила 616 объектов, на 119 из них установлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима, к руководителям приняты меры административного влияния.