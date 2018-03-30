Осенние маски. Вкусная красота

Мы все вышли из сказки, вернее, из сказок… Кто-то видит себя Золушкой, кто-то Белоснежкой, кто-то Принцессой. Нам всем хочется быть красивыми, неповторимыми и сохранить вечную молодость… Сказочным героиням под силу всё. А нам? Нам, если не всё, то многое. И если женщина возьмётся регулярно следить за своей внешностью, то пусть не вечная молодость, но долгая ей гарантирована.

А пока на дворе стоит осень, и у нас под рукой овощи и фрукты – прекрасный материал для масок красоты – не стоит терять времени.

Все мы знаем, что морковь содержит провитамин А. Витамин молодости. Поэтому маски из моркови омолаживают, делают кожу эластичной. Добавляют яркости и свежести. Витамин А - жирорастворяющийся витамин, поэтому для масок из моркови необходимы жиры.

Маски из моркови

1. Сырую морковь натереть на тёрке, добавить 1 ст. ложку сметаны. Наложить на лицо, шею, декольте на 10 минут. Смыть тёплой водой. Потом умыться водой комнатной температуры и нанести на кожу питательный крем.

2. Морковь отварить, натереть на тёрке или истолочь. Добавить чайную ложку оливкового масла. Маску держать 20 минут. Смыть тёплой водой. И нанести питательный крем по типу кожи.

3. Сырую морковь натереть на тёрке и смешать с 2 ст. ложками негустого творога. Если творог густой, добавить чайную ложку сливок. Всё хорошо перемешать и нанести на кожу на 10-15 минут. Умыться тёплой водой. Протереть лицо кубиком из отвара ромашки, липы или мяты перечной. Нанести увлажняющий крем.

Маска из свеклы для тех, у кого слишком бледная, сухая или невыразительная по цвету кожа

Свеклу отварить в кожуре. Очистить, натереть на тёрке. Смешать с 2 ст. ложками творога и 1 ст. ложкой сметаны. Нанести на 5 минут. Смыть тёплой водой и нанести жирный крем.

Маска из лука для тех, у кого грязная кожа с чёрными точками, прыщами

Луковицу средних размеров натереть на тёрке. Добавить чайную ложку растительного масла. Держать 5-10 минут. Смыть тёплой водой. Умыться прохладной водой и протереть лицо отваром из мяты перечной или петрушки.

Омолаживающая маска из помидоров

Помидор измельчить, добавить чайную ложку сметаны. Маску держать 10-20 минут. Умыться тёплой водой, а если есть возможность, смыть маску тёплым отваром из петрушки огородной (1 ст. ложку листьев залить стаканом кипятка и настаивать 30 минут).

Для омоложения можно протирать лицо свежим томатным соком, разведённым кипячёной водой в пропорции 1:1.

Маска из картофеля

Большую картофелину сварить в мундире. Очистить, размять, залить простоквашей и нанести на лицо минут на 20. Кожа приобретёт упругость, посвежеет и будет выглядеть на 2-3 года моложе. Эту маску стоит делать 1-2 раза каждую неделю до весны. Или хотя бы до Нового Года.

Питательная и увлажняющая яблочная маска

Натереть на крупной тёрке яблоко средней величины, добавить 1/2 чайной ложки сока клюквы или лимона, чайную ложку мёда и нанести на лицо на 10-15 минут. Смыть кипячёной водой и нанести крем.

Маски и лосьон из арбуза

1. Мякоть арбуза нарезать тонкими ломтиками и просто наложить на лицо. Держать 20-30 минут. Умыться прохладной минеральной водой без газа.

2. Арбуз измельчить, смешать с овсяными хлопьями и уложить на лицо на 10-15 минут. Умыться водой комнатной температуры и смазать кожу любым питательным кремом.

3. Лосьон: выжать сок из 200 – 250 г арбузной мякоти, перелить в керамический сосуд. Накрыть в два слоя марлей и дать постоять 2-2,5 часа. Процедить, сок перелить в стеклянную посуду с плотной крышкой. Добавить 1 ст. ложку мёда и 1 ч. ложку соли и 1/3 стакана водки. Всё перемешать, плотно закрыть крышкой и поставить в тёмное место на двое - трое суток. Но не в холодильник.

Маски из дыни

1. Дыню нарезать тонкими крупными ломтиками и залить молоком. Подержать 20 минут. Вытащить и на 15-20 минут наложить на лицо. Смыть кипячёной водой и нанести питательный крем по типу кожи.

2. Для смягчения и отбеливания пару ломтиков дыни пропустить через мясорубку. Добавить чайную ложку мёда и 1/2 чайной ложки лимонного сока. Держать 10 минут. Умыться водой комнатной температуры и нанести увлажняющий крем.

Освежающие и снимающие усталость маски из петрушки

Пучок петрушки мелко изрубить или провернуть на мясорубке. Добавить 1 ст. ложку сметаны, перемешать и нанести на кожу на 20-30 минут. Умыться тёплой водой. Можно снять маску тёплым молоком или негустыми сливками. Приложить к лицу махровое полотенце, пропитанное отваром петрушки на 5 минут. Не умываться! Нанести питательный крем.

Маски из винограда

Маска из тёмного винограда придаст коже яркость. Особенно полезна для бледной невыразительной кожи. Маска из светлого винограда питает кожу.

Виноград должен быть без косточек. Измельчить, добавить 1-2 капли лимона. Держать маску на лице 10-15 минут. Умыться водой комнатной температуры и нанести увлажняющий крем.

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