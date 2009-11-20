Черниговщина: стартовала Программа по преодолению йододефицита

В Черниговской области стартовала Программа по преодолению йододефицита среди жителей региона.

Как передает корреспондент УНИАН, этом сообщил во время пресс-конференции руководитель проекта, врач-эндокринолог Олег ОСАДЦИВ.

По его словам, Программу основала организация "Зеленый мир" при поддержке Детского Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Работа в рамках проекта будет вестись по многим направлениям – от уроков в школах, до принятия областным советом "Программы преодоления йододефицита в Черниговской области" и соответствующих решений органов местного самоуправления каждого города, поселка, села области и бесплатной "горячей линии" по проблемам йододефицита.

"Цель программы – дать людям информацию о пользе йодированной соли, чтобы они могли сделать осознанный выбор", - отметил О.ОСАДЦИВ.

В рамках программы при содействии областной и городской власти в школах пройдут уроки здоровья, посвященные дефициту йода и путям его преодоления. О.ОСАДЦИВ сообщил, что на занятиях "Школы содействия здоровью" ученики получат домашнее задание, во время выполнения которого они узнают, есть ли йодированная соль у них дома, у соседей, в ближайшем магазине, а также принесут щепотку соли в школу, чтобы вместе проверить, есть ли в этой соли йод, полезна ли она. Дети смогут сами убедиться, что в магазинах продается йодированная соль, и стоит она недорого.

Организаторы планируют, что программа будет реализовываться в каждом населенном пункте Черниговской области. Координаторы совместно с местными руководителями проверят доступность для жителей йодированной соли.

Поликлиники и больницы получат методические рекомендации, информационные тематические материалы.

"Мы разрабатываем областную программу преодоления йододефицита. Она не нуждается в денежных вложениях. Вместе с тем, благодаря этой программе жители Черниговщины станут более здоровыми, более активными", - подчеркнул О.ОСАДЦИВ.