Как заботливая мамочка ломает личность ребёнка?

В Италии открыли уголовное дело против мамы, дедушки и бабушки, которые чрезмерно заботились о своем 12-летнем отпрыске. Ближайших родственников обвинили в том, что они активно мешали развитию ребенка. И хотя ими двигала любовь, именно она стала предметом судебного разбирательства.

Обвинение представило доказательства того, что Люке (так зовут мальчика) не разрешалось играть с другими детьми, ходить в церковь, заниматься спортом, выходить из дома до и после школы. Учителя мальчика рассказали, что его отправляли в школу с обедом, порезанным на маленькие кусочки, которые проще было жевать. Следствие обнаружило, что ребенок и физически, и психологически отстает в развитии из-за такой круглосуточной опеки. «Он не умеет бегать. Моторика у него развита на уровне трехлетнего ребенка», — рассказал Энрю Марцола, адвокат, представляющий интересы мальчика в суде.

Несмотря на то, что в Италии ведутся вечные споры по поводу повышенной опеки над любимыми детками, этот случай вызвал настоящую бурю среди общественности. Конечно, история мальчика не совсем вписывается в традиционную для Италии модель семьи. Родители Люки развелись вскоре после рождения сына, и мать более девяти лет не разрешала отцу видеться с ним. Обеспокоенный этим, отец, в конце концов, связался с социальными службами и прокурор начал расследование.

В результате суд признал трех родственников виновными в насилии над ребенком. Естественно, те не согласны и теперь пытаются подать апелляцию. До окончательного решения суда ребенка оставили у матери.

Представьте идеальную картинку из жизни американской семьи: бейсбол, яблочный пирог и заботливые родители. В итальянской версии это — футбол, паста и, конечно же, любящая мама. Но в последние годы в национальном сознании образ заботливой мамочки стал значительно менее идеалистическим. Маменькин сыночек, чрезмерно избалованный мальчик, остается настолько привязанным к дому, и в особенности к маме, что по-настоящему никогда не становится независимым и самодостаточным мужчиной.

Огромное количество итальянских мужчин после 30-ти, а в некоторых случаях и после 40 лет все еще полностью зависят от своих мамочек, которые продолжают убирать у них дома, готовят традиционную пасту, гладят одежду и вообще ведут все домашние дела. Согласно статистике, в Италии более 37% мужчин в возрасте от 30 до 34 лет все еще живут вместе с мамами.

Безусловно, случаи со сверхзаботливыми родителями, контролирующими каждый шаг своих детей, встречаются не только в Италии. С каждым годом современное общество порождает все больше слишком информированных, беспокойных и гиперзаботливых родителей, которые, сами того не ведая, усугубляют целый ряд проблем, которые могли бы и не проявиться, веди себя взрослые правильно, — от сложностей с учебой до подростковой анорексии. «Не разрешая ребенку познавать мир, пытаясь таким образом защитить, мы приносим ему много вреда», — рассказывает Генриетта Феличи-Бах, детский психолог из Парижа. — «В таких случаях лечить надо в первую очередь родителей. Если мать ведет себя так, как мама Люки, это означает, что она нездорова, что она боится того, чего не существует».

Доктор Феличи-Бах специализируется на так называемой этно-клинической психологии, которая изучает влияние культуры страны на дальнейшее развитие человека. В разных странах подходы к воспитанию детей сильно отличаются. «В Германии детей с самого раннего возраста учат выполнять задания самостоятельно от начала и до конца. В странах южной Европы дети больше полагаются на указания взрослых. Здесь сохранился свой подход к воспитанию детей, который во многом противоречит современным практикам, направленным на поощрение самостоятельности с очень раннего возраста».

«Италия отличается тем, что здесь привязанность детей к дому и маме может быть слишком уж сильной», — рассказала она. Эксперты полагают, что причины такого перебора в отношениях итальянских матушек и их детей могут лежать в экономической и политической истории самой страны. Столетиями на итальянском полуострове царила бедность, правительство было слабым, а значит, семья становилась единственным источником защищенности и экономической поддержки. Кроме того, местное население всегда было очень религиозным. До 1960-х годов Римская католическая церковь насаждала модель семьи, где отец работает, а мать сидит дома с детьми.

Любопытно, что даже сегодня некоторые итальянские родители согласны платить своим взрослым детям, чтобы они не покидали отчий дом.

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