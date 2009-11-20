Морфин способствует росту злокачественных опухолей

Американские ученые обнаружили, что наркотические анальгетики, широко использующиеся в онкологии, могут стимулировать рост и распространение раковых клеток, пишет HealthDay.

Серия экспериментов, проведенных исследователями из Чикагского университета на культуре живых клеток и на мышах, показала, что морфин может ускорять рост раковых клеток, подавлять противоопухолевый иммунитет, содействовать росту питающих опухоль сосудов и снижать их барьерную функцию, что способствует метастазированию рака.

Такие эффекты анальгетиков реализуются через мю-опиоидные рецепторы, присутствующие в опухоли. Это подтверждается тем, что у генноинженерных мышей, лишенных этих рецепторов, после инъекции клеток рака легких опухоль, в отличие от обычных животных, не развивалась.

Кроме того, введение генетически неизмененным мышам блокатора мю-рецепторов метилналтрексона, подавляло в эксперименте развитие опухолевых клеток на 90 процентов.

По мнению руководителя исследования Патрика Синглтона (Patrick Singleton), полученные данные могут послужить поводом для пересмотра рекомендаций по анестезии в ходе онкологических операций, а также открывают новый путь к лечению злокачественных новообразований.

medportal.ru