Прикарпатье хочет приобрести 100 тыс. доз вакцины против гриппа

Прикарпатье намерено приобрести свыше 100 тыс. доз вакцины против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на заседании областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Михаил ЯВОРСКИЙ.

По его словам, в области осуществляются мероприятия по проведению будущей вакцинации против гриппа. «Мы пришли к мнению, что в области проживает 1 млн. 400 тысяч жителей, то для вакцинации против гриппа нам необходимо будет свыше 100 тыс. доз вакцины, - сказал главный санитарный врач области. – Мы не знаем еще, что это будет за вакцина: российская или еще какая-то, поскольку сейчас они проходят исследование”. Вакцинировать, подчеркнул он, следует, в первую очередь, наиболее уязвимые категории населения: детей, врачей, беременных.

Он сообщил, что вакцинация будет осуществляться уже в 2010 году.