Через 7 лет в Украине интернатное воспитание сменится семейным

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО убежден, что уже в 2016 году в Украине полностью откажутся от интернатного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом министр сказал на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка и состоянию защиты прав ребенка в Украине.

По информации Ю.ПАВЛЕНКО, за последние 5 лет количество детей в интернатных заведениях Украины сократилось на 40%, то есть стало вдвое меньше.

“В большинстве интернатных заведениях для детей-сирот не начали работать первые и вторые классы, то есть дети 7-8 лет сегодня, по большей части, уже воспитываются не в интернатных заведениях, а воспитываются в семьях”, - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, благодаря государственной политике в этом направлении, в стране постоянно растет количество приемных семей и детских домов семейного типа. Введены, в частности, и предупредительные меры по противодействию насилию в семье и появлению ребенка на улице, то есть развитию бездомности и беспризорности. Ю.ПАВЛЕНКО обратил внимание, что на сегодняшний день в детских центрах реабилитации находятся, преимущественно, не дети, изъятые с улицы, которые там прожили 5-7 лет, а дети из семей, которые еще не попали на улицу. То есть, оказывается помощь и семье, и ребенку, чтобы сохранить биологическую семью.

Министр выразил надежду, что мероприятия, предусмотренные Национальной программой по реализации Конвенции ООН о правах ребенка, будут обеспечены финансированием, и это позволит дальше активно реализовывать право детей на воспитание в семье.

“То есть, количество приемных семей, детских домов семейного типа будет постоянно расти. И наше задание до 2016 года, чтобы все дети, которые теряют родных родителей, воспитывались в семье. То есть, понятие воспитание ребенка в интернатном заведении до 2016 года в Украине должно перестать существовать”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Исключением, по его словам, будут дома-интернаты для очень небольшой категории детей с очень серьезными недостатками здоровья, которые нуждаются в постоянном внимании квалифицированных специалистов.