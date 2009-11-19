В Донецке 23 ноября возобновится учебный процесс

В Донецке 23 ноября закончится каникулярный режим и возобновится учебный процесс во всех учреждениях образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, такое решение было принято сегодня на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии в связи с тем, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе снизилась и не превышает эпидпорога.

Комиссия рассмотрела вопрос подготовки учебных заведений города к выходу из каникулярного режима (который ранее был продлен до 22 ноября), обеспечения студентов марлевыми масками, а также заготовке средств для дезинфекции помещений.

Руководителям учебных заведений Донецка было поручено обеспечить наличие у каждого учащегося по 2 маски. Также было рекомендовано централизованно закупить маски, либо предоставить письменную заявку в городское управление здравоохранения на получение марли, выделенной из государственного резерва.

В конце текущей недели санстанция проверит все учебные заведения города на наличие масок, средств для дезинфекции помещений.

В пресс-службе отметили, что Главный государственный санитарный врач Донецка Валерий КОВАЛЕВ обратил внимание руководителей учебных заведений, что для внутренней обработки зданий следует применять только специально рекомендованные для этих целей средства («Хлорантоин», «ДиХлор», «Биохлор» и другие).