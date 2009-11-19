На Тернопольщине и Львовщине возобновляется учеба

В Тернополе с 23 ноября возобновляется учеба в образовательных заведениях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла сегодня городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия под председательством заместителя городского председателя по социальным вопросам Романа ЛЕГКОГО.

Во время заседания главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ заметил, что по состоянию на 19 ноября интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе составляет 54,16 больных 10 тыс. населения и является ниже показателя в этот же день в прошлом году, когда он составлял 63,66 больных на 10 тыс. населения. В. ПАНИЧЕВ добавил, что динамика снижения уровня заболеваемости, которая наблюдается на территории Тернополя на протяжении недели, улучшение эпидемической ситуации, а также окончание срока действия карантина, объявленного на государственном уровне, является основанием прекратить ограничительные мероприятия в работе учебных заведений и других общественных учреждений.

При этом он отметил, что возвращение в город большого количества студентов и учеников приведет к росту уровня заболеваемости, поэтому в учебных заведениях следует и в дальнейшем сохранять противоэпидемический режим. “если не будет противоэпидемического режима, вирус может возобновиться, поэтому каждому следует особенно заботиться о здоровье, придерживаться правил гигиены, осуществлять профилактические мероприятия”, - подчеркнул В. ПАНИЧЕВ.

Следовательно, комиссия приняла решение о возобновлении учебы и работы дошкольных учебно-воспитательных учреждений. При этом Городскому управлению образования поручено, в частности, привлечь педагогические коллективы для активного выявления больных гриппом и ОРВИ, возобновить ежедневную отчетность о количестве отсутствующих детей по болезни, состояние соблюдения температурного режима в помещениях, придерживаться требований плана мероприятий в предэпидемический период.

Городское управление транспорта и связи обязано обеспечить контроль за ежедневным проведением профилактической дезинфекции салонов автотранспорта, который задействован на пассажирских перевозках.

С 23 ноября в Львовской области тоже будут отменены карантинные мероприятия. Такое решение было принято во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии в Львовской областной государственной администрации.

Как рассказал УНИАН заместитель председателя Львовского ОГА Ярослав КАШУБА, «с учетом снижения заболеваемости гриппом и ОРЗ на протяжении 46-й недели по сравнению с 45-й неделей в 2,3 раза, приближения интенсивных показателей к эпидемическим порогам – во время заседания комиссии было признано нецелесообразным продолжение карантина на территории области после 23 ноября».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении образования и науки Львовской ОГА, уже определено, как школьники области будут отрабатывать карантин.

Главное управление образования и науки, учитывая письмо Министерства образования и науки Украины от 20 февраля 2009 года № 1/9-120 «Об учебных планах общеобразовательных учебных заведений на 2009/2010 учебный год», рекомендует изменить структуру учебного года и продлить срок первого семестра 2009-2010 у. г. до 31 декабря 2009 года (на 4 рабочих дня); второй семестр начать 11 января 2010 года, а весенние каникулы провести во время Пасхальных праздников: 2–6 апреля.

Как сообщал УНИАН, в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ карантинные мероприятия были объявлены по всей Украине с 30 октября 2009 года.

По состоянию на 18 ноября, в Украине в результате гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 344 человека, в частности, за последние сутки - 18 человек.

По данным Минздрава, по состоянию на 18 ноября, в целом в Украине было зарегистрировано 1 млн. 502 тыс. 345 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. За весь период эпидемии (с 29 октября) были госпитализированы 85 тыс. 904 человека. 233 человека находятся в отделениях реанимации, 42 – на искусственной вентиляции легких.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в Киеве.