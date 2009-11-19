В Волынской области открыт детский онкогематологический центр

В областном центре Волыни вчера состоялось торжественное открытие детского онкогематологического центра.

Он будет действовать на базе педиатрического отделения №3 областной детской клинической больницы, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Создание такого центра состоялось в рамках выполнения Государственной программы «Детская онкология на 2006-2010 годы».

Как проинформировали во время открытия волынские медики, в новом центре развернуто 30 койко-мест: по 5 онкологических, нефрологических и иммунологических, а также 15 гематологических. Функционирует и иммунологическая лаборатория для усовершенствования процессов диагностики и улучшения качества контроля за химиотерапией. А специалисты областного детского онкогематологического центра будут оказывать высококвалифицированную стационарную медицинскую помощь детям III уровня заболеваемости крови и кроветворной системы, почек, с тяжелыми иммунными расстройствами и злокачественными новообразованиями.

«Функционирование такого центра даст возможность врачам на месте оперативного и качественно диагностировать сложные заболевания», - отметил губернатор Николай РОМАНЮК, который принимал участие в открытии центра. Также он сообщил, что областная детская клиническая больница есть в перечне объектов, которые облгосадминистрация подала Минрегионстрою для финансирования в 2010 году за счет субвенций из государственного бюджета.

Как сообщалось, на Волыни в рамках выполнения программы «Детская онкология» в 2008 году и за 9 месяцев текущего года приобретено оборудования на сумму 733,2 тыс. грн.