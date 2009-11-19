Большинство россиян пробует первую сигарету в 3 классе

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения, который проводится каждый третий четверг ноября.

Большинство российских курильщиков пробуют первую сигарету в возрасте 10 лет, передает РИА Новости слова эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табакокурением в России, директора НИИ пульмонологии Николая Антонова.

По его данным, в России курит более 60 процентов населения. Директор НИИ пульмонологии добавил, что ВОЗ оценивает распространенность курения в стране как высокую, если более 50 процентов ее населения являются курильщиками.

Антонов заявил, что в России доля курящих мужчин в зависимости от региона составляет 70-75 процентов. Россиянки менее подвержены пагубной привычке - среди них курят 35-40 процентов.

Он отметил, что в последние годы увеличивается распространенность курения среди российских женщин и детей. В частности, 50-55 процентов учащихся пробовали курить за время обучения в школе. По словам эксперта ВОЗ, свою первую сигарету дети пробуют в 10 лет или в третьем классе, а к окончанию школы около 30 процентов мальчиков становятся курильщиками.

Директор НИИ пульмонологии напомнил, что курение вызывает заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушения обмена веществ, а также является фактором риска для 15 видов рака. Он добавил, что продолжительность жизни у курильщиков в среднем меньше на 10-15 лет.

По данным ВОЗ, каждые десять секунд в мире умирает один курильщик. Курением обусловлены 90 процентов смертей от рака легких, 75 процентов - от хронического бронхита, а также 25 процентов - от ишемической болезни сердца.

Антонов считает, что на сегодняшний день не существует методов лечения никотиновой зависимости, которые гарантируют 100-процентный результат. Эффективность существующих методов, по мнению эксперта, составляет от 30 до 70 процентов. Несмотря на это, он рекомендовал курильщикам отказываться от пагубной привычки только под наблюдением врача.

medportal.ru