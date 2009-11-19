Большинство россиян пробует первую сигарету в 3 классе

16:10, 19 ноября 2009
Страна
1

19 ноября – время расстаться с сигаретой

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения, который проводится каждый третий четверг ноября.

Большинство российских курильщиков пробуют первую сигарету в возрасте 10 лет, передает РИА Новости слова эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табакокурением в России, директора НИИ пульмонологии Николая Антонова.

По его данным, в России курит более 60 процентов населения. Директор НИИ пульмонологии добавил, что ВОЗ оценивает распространенность курения в стране как высокую, если более 50 процентов ее населения являются курильщиками.

Антонов заявил, что в России доля курящих мужчин в зависимости от региона составляет 70-75 процентов. Россиянки менее подвержены пагубной привычке - среди них курят 35-40 процентов.

Он отметил, что в последние годы увеличивается распространенность курения среди российских женщин и детей. В частности, 50-55 процентов учащихся пробовали курить за время обучения в школе. По словам эксперта ВОЗ, свою первую сигарету дети пробуют в 10 лет или в третьем классе, а к окончанию школы около 30 процентов мальчиков становятся курильщиками.

Директор НИИ пульмонологии напомнил, что курение вызывает заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушения обмена веществ, а также является фактором риска для 15 видов рака. Он добавил, что продолжительность жизни у курильщиков в среднем меньше на 10-15 лет.

По данным ВОЗ, каждые десять секунд в мире умирает один курильщик. Курением обусловлены 90 процентов смертей от рака легких, 75 процентов - от хронического бронхита, а также 25 процентов - от ишемической болезни сердца.

Антонов считает, что на сегодняшний день не существует методов лечения никотиновой зависимости, которые гарантируют 100-процентный результат. Эффективность существующих методов, по мнению эксперта, составляет от 30 до 70 процентов. Несмотря на это, он рекомендовал курильщикам отказываться от пагубной привычки только под наблюдением врача.

medportal.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter