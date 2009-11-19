Тернопольщина получила 60% обещанных средств для медиков

Тернопольская область получила 57% средств для оплаты сверхурочной работы медицинских работников в период эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии областного совета сообщил начальник Управления здравоохранения обладминистрации Богдан ОНИСКИВ.

“Средства поступили, они уже есть на казначейском счете. Сейчас мы только думаем, как их распределить, поскольку поступило 2 млн. грн. а не 3,5 млн. грн., как мы просили”, - сказал Б.ОНИСКИВ.

Он также заметил, что сейчас в области болеют 8% врачей, которые непосредственно контактировали с больными при их лечении. Треть врачей-инфекционистов переболели на первом этапе, добавил начальник Управления здравоохранения.

“К сожалению, во время эпидемии в результате заболевания двое медработников в области умерли”, - констатировал Б.ОНИСКИВ.

По его данным, в целом в области во время эпидемии умерли 22 человека, из них один ребенок, одна беременная женщина и две роженицы. Среди умерших у двух диагностирован грипп А/H1N1.

Этот вирус также был лабораторно установлен еще у 6-ти заболевших, которые вылечились.