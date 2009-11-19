Почему ребенок ночью скрипит зубами?

Если ре­бе­нок скри­пит зу­ба­ми, зна­чит он, ско­рее все­го, ис­пыты­ва­ет чрез­мер­ные на­груз­ки и очень пе­ре­нап­ря­жен.

Де­ти сжи­ма­ют зу­бы, что­бы ком­пен­си­ро­вать ярость, стесс или про­бле­мы в шко­ле. Од­на­ко скре­же­та­ние зу­ба­ми не всег­да яв­ля­ет­ся ре­зуль­та­том пси­хи­чес­ко­го пе­ре­нап­ря­же­ния: оно мо­жет быть так­же вы­зва­но не­пра­виль­ным при­ку­сом или слиш­ком вы­пи­ра­ю­щи­ми плом­ба­ми. По­это­му спер­ва по­на­до­бит­ся осмотр сто­ма­то­ло­га.

У пе­во­быт­ных лю­дей сжа­тые зу­бы бы­ли зна­ком аг­рес­сии и го­тов­нос­ти к на­па­де­нию. И для ма­лень­ких де­тей зу­бы яв­ля­ют­ся пер­вым средст­вом на­па­де­ния и за­щи­ты, по­это­му не уди­ви­тель­но, что ду­шев­ные пе­ре­жи­ва­ния и злость от­ра­жа­ют­ся на со­сто­я­нии же­ва­тель­ных мышц.

При ноч­ном скре­же­та­нии зу­ба­ми ре­бе­нок из­бав­ля­ет­ся от энер­гии. Это вре­дит зу­бам и дес­нам, а че­рез не­ко­то­рое вре­мя не­га­тив­но ска­зы­ва­ет­ся на мыш­цах шеи, че­люст­ных сус­та­вах и ушах.

Симптомы: Ночное скрежетание зубами, стретость зубов, в первую очередь резцов и клыков.

Как следствие - головная боль, боль в ушах, в челюстном суставе, одеревенение мышц шеи, воспаление десен.

Как же по­мочь ре­бен­ку?

Для сти­му­ля­ции же­ва­тель­ных мышц да­вай­те ре­бен­ку пе­ред сном по­же­вать мор­ковь. Это рас­слаб­ля­ет и утом­ля­ет че­люст­ные мыш­цы и сни­жа­ет ак­тив­ность скре­же­та­ния зу­ба­ми.

Для за­щи­ты че­люс­ти су­щест­ву­ют спе­ци­аль­ные зуб­ные ши­ны, оста­нав­ли­ва­ю­щие скре­же­та­ние. Од­на­ко ши­ны не мша­ют ре­бен­ку те­реть ниж­ни­ми зу­ба­ми о верх­ние. Преж­де чем при­ме­нять та­кие ши­ны, по­со­ве­туй­тесь со сво­им сто­ма­то­ло­гом. И пом­ни­те, что лишь устра­не­ние внут­рен­не­го бес­по­койст­ваи стрес­са по­мо­жет ре­бен­ку пол­ностью из­ба­вить­ся от этой про­бле­мы.

Со­глас­но аку­пунк­ту­ре, точ­ка, спо­собст­ву­ю­щая рас­слаб­ле­нию че­люст­ных мышц на­зы­ва­ет­ся "сол­неч­ная до­ли­на". Она на­хо­дит­ся на за­пястье со сто­ро­ны ми­зин­ца в углуб­ле­нии под уг­лом 70 гра­ду­сов сверху, внут­ри за­пяст­ной кос­ти.

По­ка­жи­те ре­бен­ку, где на­хо­дит­ся эта точ­ка, и при­учи­те его мас­си­ро­вать ее ука­за­тель­ным паль­цем 6-7 раз в день. Мас­си­ро­вать нуж­но каж­дую ру­ку по од­ной ми­ну­те. Глав­ное - не за­бы­вать де­лать мас­саж пе­ред сном.

Тех­ни­ки рас­слаб­ле­ния Су­щест­ву­ет ряд спе­ци­аль­ных обу­ча­ю­щих ме­то­дик для де­тей, име­ю­щих эту про­бле­му.

На­при­мер, по­про­си­те ре­бен­ка за­крыть гла­за, скон­цент­ри­ро­вать­ся на точ­ке, ко­то­рая на­хо­дит­ся на лбу меж­ду бро­вя­ми и по­пы­тать­ся уви­деть что-ни­будь с за­кры­ты­ми гла­за­ми сквозь "тре­тий глаз".

Это уп­раж­не­ние рас­слаб­ля­ет все мыш­цы ли­ца и умень­ша­ет по­треб­ность скре­же­тать зу­ба­ми.

Со­вет Ко­ли­чест­во лю­дей, стра­да­ю­щих от скре­же­та­ния зу­ба­ми, по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­ет­ся. Се­год­ня, сто­ма­то­ло­ги го­во­рят о том, что лю­ди с по­доб­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми со­став­ля­ют 50% их па­ци­ен­тов.

Как мож­но рань­ше на­учи­те ре­бен­ка справ­лять­ся с этой про­бле­мой, если он скло­нен к скре­же­та­нию зу­ба­ми.

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