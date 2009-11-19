Почему ребенок ночью скрипит зубами?
Свидетельство перенапряжения
Если ребенок скрипит зубами, значит он, скорее всего, испытывает чрезмерные нагрузки и очень перенапряжен.
Дети сжимают зубы, чтобы компенсировать ярость, стесс или проблемы в школе. Однако скрежетание зубами не всегда является результатом психического перенапряжения: оно может быть также вызвано неправильным прикусом или слишком выпирающими пломбами. Поэтому сперва понадобится осмотр стоматолога.
У певобытных людей сжатые зубы были знаком агрессии и готовности к нападению. И для маленьких детей зубы являются первым средством нападения и защиты, поэтому не удивительно, что душевные переживания и злость отражаются на состоянии жевательных мышц.
При ночном скрежетании зубами ребенок избавляется от энергии. Это вредит зубам и деснам, а через некоторое время негативно сказывается на мышцах шеи, челюстных суставах и ушах.
Симптомы:Ночное скрежетание зубами, стретость зубов, в первую очередь резцов и клыков.
Как следствие - головная боль, боль в ушах, в челюстном суставе, одеревенение мышц шеи, воспаление десен.
Как же помочь ребенку?
Для стимуляции жевательных мышц давайте ребенку перед сном пожевать морковь. Это расслабляет и утомляет челюстные мышцы и снижает активность скрежетания зубами.
Для защиты челюсти существуют специальные зубные шины, останавливающие скрежетание. Однако шины не мшают ребенку тереть нижними зубами о верхние. Прежде чем применять такие шины, посоветуйтесь со своим стоматологом. И помните, что лишь устранение внутреннего беспокойстваи стресса поможет ребенку полностью избавиться от этой проблемы.
Согласно акупунктуре, точка, способствующая расслаблению челюстных мышц называется "солнечная долина". Она находится на запястье со стороны мизинца в углублении под углом 70 градусов сверху, внутри запястной кости.
Покажите ребенку, где находится эта точка, и приучите его массировать ее указательным пальцем 6-7 раз в день. Массировать нужно каждую руку по одной минуте. Главное - не забывать делать массаж перед сном.
Техники расслабленияСуществует ряд специальных обучающих методик для детей, имеющих эту проблему.
Например, попросите ребенка закрыть глаза, сконцентрироваться на точке, которая находится на лбу между бровями и попытаться увидеть что-нибудь с закрытыми глазами сквозь "третий глаз".
Это упражнение расслабляет все мышцы лица и уменьшает потребность скрежетать зубами.
СоветКоличество людей, страдающих от скрежетания зубами, постоянно увеличивается. Сегодня, стоматологи говорят о том, что люди с подобными нарушениями составляют 50% их пациентов.
Как можно раньше научите ребенка справляться с этой проблемой, если он склонен к скрежетанию зубами.