Власти Тернопольщины просят снять карантин

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Тернопольской областной госадминистрации обратилась к главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить возобновить обучение в школах, вузах и дошкольных заведениях области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии областного совета сообщил начальник Управления здравоохранения ОГА Богдан ОНИСЬКИВ.

Он отметил, что с начала эпидемии количество больных школьников по состоянию на 19 ноября уменьшились в 2,5 раза. “Если в начале эпидемии среди общего количества больных дети составляли 53,8%, из них школьники – 31,9%, то сейчас количество больных детей составляет 25,4%, из них школьники - 12,6%”, - сказал Б.ОНИСЬКИВ.

По его словам, противоэпидемическая комиссия также поручила Управлению образования и науки ТОГА и областной СЭС повести дезинфекционную обработку помещений в учебных и дошкольных заведениях, обеспечить надлежащий температурный режим и необходимое количество медицинских работников для медицинского обследования детей в детсадах и школах.

Б.ОНИСЬКИВ добавил, что в случае возобновления обучения в области ограничение на проведение массовых заведений все равно останется, не планирует комиссия отменять и проведение дезинфекции в общественном транспорте . “Также будет введен жесткий медицинский контроль в школах и вузах, чтобы не допустить прихода больных на занятия”, - сказал начальник Управления здравоохранения обладминистрации.

Всего, по словам Б.ОНИСЬКИВА, с начала эпидемии в области гриппом и ОРВИ переболели 70,885 тыс. жителей области, с 29 октября, когда эпидемия была объявлена на уровне государства, – 40,67 тыс.

По состоянию на 18 ноября уровень заболеваемости в области составил 53,4 на 10 тыс. населения, что почти на половину ниже эпидпорогового показателя.