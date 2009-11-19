В Кировограде будут по телефону консультировать беременных

В Кировограде специалисты женских консультаций на период угрозы эпидемии гриппа и ОРВИ будут консультировать беременных в телефонном режиме при условии, что беременность проходит без осложнений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила акушер-гинеколог Наталия ЖУРЖЕР.

Она также посоветовала беременным лишний раз не посещать женские консультации для плановых осмотров, поскольку врачи-гинекологи обязательно будут звонить по телефону каждой поставленной на учет женщине.

Н.ЖУРЖЕР отметила, что организм беременной имеет ослабленный иммунитет и посоветовала будущим мамам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, обязательно носить маску и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Как сообщила начальник городского управления здравоохранения Любовь ПИВОВАРЧУК, в роддоме №1 Кировограда уже подготовлено изолированное отделение для беременных пациенток, которые заболели из-за вирусной инфекции. Сейчас там проходят лечение 2 женщины, срок беременности которых превышает 37 недель.

На сегодняшний день в Кировограде зарегистрирован единственный смертельный случай от осложнения, которое дала вирусная инфекция. В областной больнице умерла беременная женщина, у которой стремительно развилось воспаление легких.