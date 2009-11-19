Донетчина: число умерших от пневмонии выросло до 18 человек

В Донецкой области число умерших от пневмонии после гриппа и ОРВИ увеличилось до 18 человек, трое из которых дети.

Как сообщил УНИАН Главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО, по состоянию на 16.00 18 ноября за сутки в области зарегистрировано 3465 новых обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями, гриппом и их осложнениями. С начала эпидемии (с 30 октября 2009 года) общее количество заболевших составило 85 тыс. 436 случаев, в т. ч. детей до 18 лет – 32252 случая. Стационарное лечение получили 4355 больных, из них выписаны по выздоровлению 3066 человек.

«По состоянию на 18 ноября лабораторно подтвержден пандемический вариант гриппа A(H1N1) у пятерых больных гриппом, из них 4 выздоровели, один умер», - уточнил В.ДЕНИСЕНКО.

Он также акцентировал, что согласно данным ежедневного мониторинга, на текущей неделе в области наметилась тенденция к уменьшению заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.

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