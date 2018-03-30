В Украине продается все: яйцеклетки, сперма, лоно женщины

Здесь процветает бизнес рождения детей суррогатными матерями... Это позволяет закон... Мать-роженица совсем забыта украинским законодательством, детей рожают без всякого обезболивания... Публикация из «Либерте» (Швейцария)

Украина: живот на продажу

До сотни детей в год рожают в Украине суррогатные матери. Этот бизнес, который активно развивается здесь, привлекает иностранцев, поскольку в большинстве европейских стран суррогатное материнство запрещено. Вашему вниманию предлагается репортаж о феномене, который ставит непростые этические и медицинские вопросы.

«Татьяна, суррогатная мать, молодая, состояние здоровья хорошее, группа крови A+, уже имеет ребенка и желает помочь другой семье». Лапидарное описание живота для сдачи в аренду... Объявления такого рода изобилуют на сайтах и форумах украинского Интернета и сопровождаются тарифами в долларах или евро. При этом в большинстве европейских стран суррогатное материнство запрещено. Если во Франции его легализация - тема для обсуждения, реанимированная к предстоящему пересмотру закона о биоэтике, то в Украине дело урегулировано: быть суррогатной матерью вполне законно. И есть много кандидаток, привлеченных обещаниями хорошего вознаграждения, ведь средняя украинская зарплата составляет около 170 евро.

Очень либеральный закон

Здесь все продается: яйцеклетки, сперма и брюшная полость, – и это благодаря очень либеральным нормам законодательства, явно задуманным для улучшения демографической ситуации, которая ухудшается в Украине со времен краха СССР. Играя на желании иметь ребенка, клиники, которые специализируются на репродуктивной медицине, заманивают хороших клиентов далеко из-за пределов Украины.

Так, в середине июня этого года Совет профессиональной ассоциации французских врачей предостерег коллег относительно «вербовки», которую ведут некоторые базирующиеся в Украине (а также в Испании и Греции) учреждения. Они предлагают врачам пересылать им пациентов, соблазняя «обещанием комиссионных за каждого направленного пациента». А эти агентства, в свою очередь, обязываются найти женщину, которая станет «инкубатором» на девять месяцев.

История Валентины

Валентина, светлокосая киевлянка 34 лет – редкая жемчужина. Имея троих детей, она уже трижды выносила детей для других. Столько беременностей рано состарили ее тело. Она рассказывает: «В первый раз я сделала это в возрасте 27 лет, и это было для украинских родителей, они получили маленькую дочку. Потом я родила близнецов для немцев. Потом еще близнецы – для украинской пары, но я потеряла их на 17-й неделе». Она забыла фотографии немецких близнецов, но гордо демонстрирует фото первого, рожденного ею в качестве суррогатной матери, ребенка – блондиночку с голубыми глазами. Будучи «старожилом» профессии, Валентина просит 10600 евро за ребенка плюс 400 евро в месяц на период беременности без учета стоимости медицинских расходов. На манну небесную надеяться не приходится. «Мой муж и я – сироты, и мы можем рассчитывать лишь на самих себя. Оба работаем на строительстве. Что делать с нашей зарплатой, чтобы снимать квартиру и заплатить за учебу наших детей?»

За «сурматеринство»

С бизнеса вокруг живота суррогатной матери получает свою прибыль целая сеть посредников. Фирму Vita Felice, помпезно окрестившей себя «международным центром суррогатного материнства», тяжело обойти в этой сфере. Центр предлагает цифры, вполне понятные иностранцам: от 40 до 50 тыс. евро, включая поиск суррогатной матери, подсадку эмбриона, найм квартиры в Киеве на несколько недель перед рождением ребенка... Все заботы возлагаются на родителей, в том числе госпитализация перед родами. Это агентство работает рука об руку с частными клиниками высокого уровня, где принимают экономическую и политическую элиту страны, бегущую, как от чумы, от государственной медицины.

Виктор Кузин - владелец клиники «Изида», которая размещается под Киевом и специализируется в оплодотворении in-vitro. Он проводит отпуск в Монако и не скрывает своих международных амбиций: «Мы принимаем 25 тысяч пар в год. Многие наши клиенты приезжают из Израиля, Англии, США, Италии... Из Франции пока немного, но все в будущем. Чаще всего от вас приезжают, чтобы найти овоциты (недозрелые яйцеклетки), но у нас также около двадцати суррогатных материнств ежегодно». Это богатые украинцы в стране, где более трети населения живет за чертой бедности.

Настоящего профессионала суррогатного материнства Валентину тоже забавляют наши этические опасения в этом вопросе. «У меня дома трое детей. С другими я никогда не чувствовала материнской связи, – утверждает она. – Для меня настоящая связь устанавливается в день рождения, когда ты держишь ребенка в своих руках, качаешь его, встаешь к нему ночью... Именно в этот момент становятся мамой, а не до того». Эта сильная и уверенная молодая женщина знает о том, что многие ее коллеги ломаются после нескольких месяцев беременности перед перспективой разлуки с ребенком.

Опасность для матери

В Украине мать-роженица совсем забыта украинским законодательством. Здесь приводят детей на свет без всякого обезболивания. Валентина смеется над этим. Едва выйдя из третьей беременности, она намерена начать четвертую. «Предельный возраст, 36 лет. Если еще есть здоровье, то хочу делать это, пока возможно». У Валентины трудный выбор: ей сделали предложения около полусотни бездетных пар.

Матильда Гоанек, «Либерте» (Швейцария)

С французского перевел Николай Писарчук