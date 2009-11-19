В Америке пациенты умирают прямо в коридорах больниц

По сообщению Associated Press, в США вероятность умереть в приёмном отделении для больных с травмами, не имеющих медицинского страхования, вдвое выше, чем для застрахованных пациентов.

Врачи и специалисты в области здравоохранения, считающие подход к пациентам в американских больницах справедливым и объективным, шокированы результатами исследования, проведённого в Гарвардском университете.

Руководитель исследования, хирург из Гарвардского университета и медицинский журналист д-р Atul Gawande назвал это сообщение "ещё одной каплей в море свидетельств о том, что с пациентами без страховки в Америке обходятся куда хуже, чем с застрахованными".

Опубликованное в журнале "Архивы хирургии" (Archives of Surgery), это исследование добавит масла в огонь спора в Конгрессе о расширении медицинского страхования, с тем чтобы оно покрыло нужды миллионов незастрахованных жителей США.

Учёные не смогли определить, что стоит за этими различиями, однако нашли, что незастрахованным пациентам приходится дольше ждать перевода из одной больницы в другую, их могут в целом обслуживать хуже, чем пациентов со страховкой, и им бывает труднее связаться с врачом. Кроме того, может сказываться нехватка ресурсов в больницах, в которых лечат незастрахованных пациентов

"Такие больницы могут испытывать финансовые трудности, часто они не полностью укомплектованы кадрами, а у работающих в них хирургов может быть не достаточно высокий уровень подготовки, кроме того в таких больницах зачастую более низкое качество оборудования и обследований, - рассуждает д-р Gawande. - Причём, последнее, по-видимому, вносит наибольший вклад".

Д-р Gawande поддерживает реформу здравоохранения в стране и не раз уже писал о несправедливости существующей системы.

Авторы исследования принимали во внимание тяжесть травм, а также возраст, пол и этническую принадлежность пациентов, но даже с учётом этих факторов риск умереть для пациентов без страховки на 80% превышал таковой для застрахованных пациентов и даже лиц с низким доходом, проходящих по программе государственного страхования "Медикэйд".

"Я глубоко удивлён такими результатами, - говорит д-р Eric Lavonas из Американской коллегии врачей неотложной помощи, врач из Денверского медицинского центра", - хорошо известно, что люди без медицинской страховки в США получают обслуживание более низкого качества, чем застрахованные, но я бы никогда не подумал, что эта группа пациентов так уязвима".

"Некоторые частные больницы переводят незастрахованных пациентов в другие лечебные учреждения чаще, чем застрахованных, - добавляет он. - Иногда при переводе пациентов возникает ощущение, что дело именно в финансовых вопросах: «Мы не можем заниматься этим больным», - говорит в таких случаях лечащий врач".

Согласно федеральному закону в приёмных отделениях больниц обязаны принимать всех пациентов, находящихся в нестабильном состоянии. Но иногда после стабилизации состояния таких больных всё же переводят в другие больницы или отправляют домой, что может привести к ухудшению прогноза для них из-за того, что лечение откладывается.

В ходе исследования учёные оценили данные о 690 000 пациентах, поступавших в приёмные отделения американских больниц с 2002 по 2006 гг. В анализ не были включены пациенты с ожогами, те, кого лечили и выписали, а также пациенты, доставленные уже умершими.

Общая смертность составила 4,7%, т.е. большая часть пациентов, поступающих в приёмные отделения с травмами, выздоравливают. Смертность среди пациентов с негосударственной страховкой составляла 3,3%, тогда как среди незастрахованных пациентов - 5,7%. Эти данные получены до коррекции по прочим факторам риска.

Данные для исследования взяты из Национальной базы данных по травмам, в которую стекаются сведения из 900 американских больниц.

"К этим результатам следует отнестись очень серьёзно", - отмечает одна из ведущих авторов исследования д-р Heather Rosen, которая проходит резиндентуру по хирургии в окружной больнице в Лос-Анджелесе. Ранее д-р Rosen выполнила аналогичный анализ для пациентов детского возраста, получив сравнимые результаты. "Это касается каждого, людей всех возрастов и рас", - добавляет она.

likar.info