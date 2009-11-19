Чем полезна депрессия?

Кратковременный стресс и связанное с ним беспокойство положительным образом сказывается на состоянии человеческого организма.

Норвежские ученые из Университета в Бергене (University of Bergen) пришли к выводу, что депрессия является таким же фактором риска как курение, а вот беспокойство, наоборот, может принести пользу человеческому организму.

В процессе четырехлетнего исследования эксперты изучили данные 60 тысяч человек, у которых были отмечены симптомы депрессии и, в том числе, беспокойства и тревожности.

Анализ имеющейся информации показал, что депрессия приводила к развитию серьезных заболеваний столь же часто как и курение табака. При этом тревожность оказывала позитивное воздействие на организм - в результате кратковременных стрессов происходило укрепление иммунной и нервной системы, улучшалось состояние сердечно-сосудистой системы, снижался уровень холестерина.

Более того, беспокойство стимулировало деятельность головного мозга, и люди, которые переживали в связи с какими-либо событиями, происходящими в их жизни, гораздо реже страдали болезнью Альцгеймера в старости.

"Кратковременный стресс и связанные с ним состояние тревожности могут быть полезными для человека, - рассказал один из авторов исследования, доктор Роберт Стюарт (Robert Stewart), на страницах авторитетного научного издания The British Journal of Psychiatry. - Впрочем, в этом случае нельзя допускать развития депрессии, ведь это моментально перечеркнет все позитивные качества этих состояний психики."

Эксперты полагают, что их открытие заставит мир по-новому взглянуть на методы лечения депрессии - по их мнению, это психическое расстройство можно вылечить, обратив на пользу его самые ранние стадии.

newsland.ru