В Украине от гриппа и ОРВИ умерли 344 человека

В Украине от гриппа и острых распираторных вирусных инфекций умерли 344 человека, в частности, за последние сутки - 18 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 18 ноября в целом в Украине зарегистрированы 1 млн. 502 тыс. 345 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Госпитализированы за все время эпидемии (с 29 октября) были 85 тыс. 904 человека. 233 человека находятся в отделениях реанимации, 42 – на искусственной вентиляции легких.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в Киеве.