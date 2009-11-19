В Херсонской области от пневмонии умерли 4 людей

В Херсонской области с начала эпидемии гриппа от пневмонии умерли четыре человека.

Как сообщила УНИАН и.о. начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Наталья МАРЧЕНКО, 17 ноября приблизительно в 15.30 в Новокаховской центральной районной больнице скончался 25-летний мужчина. По данным управления, молодой человек, который работал в районном управлении соцзащиты, заболев, дважды отказывался от амбулаторного лечения. В итоге, поступив в больницу в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти пациента медикам уже не удалось.

Это четвертая смерть от пневмонии в области. Ранее от пневмонии умерли две молодые женщины из Геническа и Цюрупинска, а также житель Белозерского района.

Пока до данным Н.МАРЧЕНКО, ни одного подтвержденного случая заболевания гриппом А\\H1N1 в области не зафиксировано – ни у больных, ни у уже умерших.

Всего с начала эпидемии в области простудными заболеваниями заболели 20922 человека, из которых 838 обратились к медикам за последние сутки. Госпитализированы были 918 человек, из которых 595 уже выписаны из лечебных учреждений.