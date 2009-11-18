Одесская милиция предлагает лишить лицензий 60 аптек

Руководство Управления МВД Украины в Одесской области предлагает лишить лицензий на право розничной торговли лекарственными препаратами 60 аптечных учреждений, работающих в регионе.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД, уточнив, что «причинами такого реагирования стали нарушения, выявленные при проверке реализации медикаментов, закупленных за бюджетные средства и поступивших в регион путем централизованных поставок».

Материалы по результатам проверок направлены в центральные государственные органы, уполномоченные принимать решения о лицензировании субъектов хозяйственной деятельности.

Налоговики, в свою очередь, наложили штрафы на фармацевтические предприятия на общую сумму 131 тыс. 940 грн. за превышение предельных оптово-отпускных и розничных цен. Причем в 150 случаях установлено отсутствие обязательных в период карантина товаров.

Как сообщал УНИАН, в первой декаде ноября работники Госинспекции по контролю за качеством лекарственных препаратов совместно с налоговой милицией проверили ряд фармацевтических предприятий, прежде всего качество и уровень цен на противовирусные препараты. Были обнаружены нарушения в 90% проверенных аптек, прежде всего - завышение цен и продажа лекарств из-под полы. К примеру, препарат "Тамифлю" релизовали на 30-60 грн. выше назначенной государством стоимости.