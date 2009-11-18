На Днепропетровщине с начала эпидемии гриппа умерли 4 человека

В Днепропетровской области с начала эпидемии гриппа умерли четыре больных человека.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

За последние сутки – в областной клинической больнице им. Мечникова - умерла беременная женщина. Анализы материалов по 4 умершим направлены в лаборатории в г. Киев. По состоянию на 9.00 18 ноября с начала эпидемии гриппа в области заболели более 81,3 тыс. чел., госпитализированы более 4 тыс. чел. Выписаны из больниц около 2 тыс. чел., в том числе с диагнозом грипп – 328.

С начала эпидемии в регионе заболели 1,1 тыс. медицинских работников, из них 82 были госпитализированы.

За последние двое суток количество больных ОРВИ и гриппом снизилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.