В Украине во время эпидемии гриппа умерли 328 человек
16:11, 18 ноября 2009Страна
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1 млн. 457 тыс. 564 больных
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине с начала эпидемии гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и т.п.) по состоянию на 17 ноября умерло 328 человек.
Соответствующая информация обнародована на официальном сайте Минздрава.
В частности, за последние сутки умерло 12 людей, среди них – один ребенок в возрасте до 18 лет и две женщины из категории “беременные и роженицы”.
В целом с начала эпидемии – с 29 октября – было зарегистрировано 1 млн. 457 тыс. 564 больных ОРЗ и гриппом, за последние сутки – 56 тыс. 565 людей.
Всего с начала эпидемии были госпитализированы 83 тыс. 26 человек, за последние сутки – 3 тыс. 458 людей.
Уже выписаны – 50 тыс. 270 человек.
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