На Житомирщине трое сельских жителей умерли от самогона

16:05, 18 ноября 2009
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Ловили рыбу...

В Житомирской области в Ружинской центральной районной больнице в результате отравления самогоном умерли трое сельских жителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще один крестьянин находится в тяжелом состоянии.

Все они были госпитализированы после коллективного распития самогона во время рыбной ловли.

Правоохранительными органами проводится расследование.

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