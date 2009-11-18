На Житомирщине трое сельских жителей умерли от самогона
16:05, 18 ноября 2009Страна
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Ловили рыбу...
В Житомирской области в Ружинской центральной районной больнице в результате отравления самогоном умерли трое сельских жителей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще один крестьянин находится в тяжелом состоянии.
Все они были госпитализированы после коллективного распития самогона во время рыбной ловли.
Правоохранительными органами проводится расследование.
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