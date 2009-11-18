На Житомирщине трое сельских жителей умерли от самогона

В Житомирской области в Ружинской центральной районной больнице в результате отравления самогоном умерли трое сельских жителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще один крестьянин находится в тяжелом состоянии.

Все они были госпитализированы после коллективного распития самогона во время рыбной ловли.

Правоохранительными органами проводится расследование.