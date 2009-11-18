Эпидситуация в Тернополе неустойчивая

Заместитель главного государственного санитарного врача Тернополя Анатолий ПОЛИЩУК оценивает эпидемическую ситуацию в городе как неустойчивую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

По его словам, по состоянию на 18 ноября интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе спал до 63,89 случаев на 10 тыс. населения при уровне эпидемического порога 160 случаев на 10 тыс. населения.

Однако, по мнению А.ПОЛИЩУКА, картина может измениться, поскольку не все заведения и организации выполняют решение чрезвычайной противоэпидемической комиссии о соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Его поддержал и начальник управления здравоохранения городского совета Василий БЛИХАР, отметив, что выявлено довольно много нарушений санэпидрежима.

В частности, рынки продолжали работать несмотря на запрет, водители в маршрутках ездили без масок, так же без масок работали продавцы во многих магазинах. “Если уже сейчас противоэпидемические мероприятия выполняются ненадлежащим образом, то в условиях, когда мы возобновим занятия в школах и вузах, заболеваемость ОРВИ и гриппом может существенно увеличиться”, – предостерег В.БЛИХАР.

Комиссия решила принять меры по соблюдению санэпидрежима в городе. В то же время, члены комиссии отменили решение о прекращении работы промышленных рынков Тернополя.