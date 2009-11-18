На Волыни с начала эпидемии от пневмонии умерли 14 человек. Двое из них, жители городов Горохов и Нововолынск, за последние сутки. Они на протяжении нескольких дней находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Как информировали УНИАН в управлении здравоохранения Волынской ОГА, за период эпидемии к медикам обратились 55 тыс. 390 человек, госпитализированы 2 тыс. 899 человек, из них на стационарном лечении находятся 963 больных, остальные выписаны. В реанимации находятся 20 человек, на ИВЛ – 1.

Ситуация с заболеваемостью в области в целом стабилизировалась, поступает меньше первичных обращений, однако из-за неблагоприятных погодных условий, существенного уменьшения жалоб пока нет, отметила заместитель начальника областного управления здравоохранения Мария ГОГОША.