На Херсонщине 2 человека отравились грибами

В Херсонской области в результате отравления грибами госпитализированы два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 17 ноября в терапевтическое отделение Новокаховской центральной районной больницы с диагнозом «отравления грибами» поступили 34-летняя женщина и 42-летний мужчина, жители города Таврийск. Накануне оба потерпевших ели грибы, собранные в местной лесополосе.

В настоящее время пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В целом, по данным МЧС, с начала года от отравления дикорастущими грибами в области пострадали 38 человек, среди которых 9 детей. Два случая отравления грибами закончились смертью.